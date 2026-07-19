El PSOE de Málaga exige una auditoria para destapar "dos décadas de despilfarro del PP" en el Ayuntamiento

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MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista defenderá en la próxima Comisión de Sostenibilidad e Innovación una moción para exigir responsabilidades por la gestión de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Málaga.

Así, según ha señalado la formación en una nota de prensa, "el PP ha dilapidado años y millones de euros en una estrategia que ha fracasado. En lugar de apostar por el trabajo de los técnicos municipales, eligió comprar plataformas privadas que acabaron siendo un fracaso. De aquellas inversiones millonarias apenas ha sobrevivido un módulo de contabilidad; el resto terminó en la basura. Eso tiene un nombre: despilfarro de dinero público", ha alertado el concejal socialista Pablo Orellana.

Ante esta situación, la iniciativa socialista propone una auditoría independiente de toda la inversión realizada en administración electrónica durante los últimos veinte años para conocer cuánto dinero se ha gastado, qué proyectos nunca llegaron a implantarse y qué resultados han obtenido los malagueños.

Además, ha reclamado que el Ayuntamiento publique cada año un informe con indicadores objetivos sobre el grado de implantación de la administración electrónica y apruebe una hoja de ruta con plazos, financiación y seguimiento para completar la digitalización de todos los procedimientos municipales.

"Primero dejaron morir el servicio que ofrecían los técnicos municipales sin dotarlo de recursos suficientes y después utilizaron esa situación como excusa para externalizar servicios. No ha sido una decisión técnica, sino una decisión política para sustituir capacidad pública por dependencia de grandes empresas tecnológicas", ha criticado Orellana.

Por ello, el PSOE plantea que esa hoja de ruta garantice también "la atención presencial y telefónica y preserve la capacidad tecnológica pública del Ayuntamiento".

Según el edil socialista, "nos prometieron que externalizar era sinónimo de eficiencia, pero la realidad ha sido una década de retrasos, plataformas fallidas y millones de euros gastados sin resultados". "Málaga presume de ser una Smart City, pero una ciudad inteligente empieza por tener una administración que funcione. El PP ha elegido pagar más para tener menos y esa factura la siguen pagando todos los malagueños. Si creen que han gestionado bien, no deberían tener ningún problema en aceptar una auditoría", ha concluido.