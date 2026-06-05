El PSOE de Málaga exige a la Junta que refuerce el Infoca ante una campaña de incendios de alto riesgo

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Patrimonio Natural, Kiko Calderón - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha exigido este viernes a la Junta de Andalucía que refuerce el Plan Infoca y lo dote de los medios humanos y materiales necesarios, coincidiendo con la celebración este 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Patrimonio Natural, Kiko Calderón, han comparecido para reclamar "más inversión, planificación y personal suficiente para un servicio público fundamental en la protección de nuestros montes y de nuestro patrimonio natural".

Aguilar ha querido reconocer, en primer lugar, el trabajo de los miles de trabajadores del Infoca. "Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos que recordar y reconocer a los miles de trabajadores y trabajadoras del Plan Infoca, un instrumento que puso en marcha la Junta de Andalucía gobernada por los socialistas y que ha sido y es un modelo para el resto del territorio en la lucha planificada contra los incendios", ha señalado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha subrayado que el Infoca ha sido un ejemplo "no solamente en la prevención, sino también en la lucha contra los incendios cuando ya se han declarado".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno andaluz del PP haya separado la prevención de la extinción de incendios. "Hemos denunciado durante esta legislatura que el Partido Popular haya sacado el Infoca de la Consejería de Medio Ambiente para llevárselo a Presidencia, separando dos actuaciones que deben ir perfectamente coordinadas: la prevención de incendios y la lucha contra los incendios", ha afirmado.

Aguilar ha considerado esta decisión "un error" y ha advertido de que esa misma línea se está viendo también en otros territorios. "Estamos viendo en el pacto que ha alcanzado el Partido Popular con Vox en Castilla y León que se sigue esa política de separar la prevención y la extinción de incendios y sacar de la Consejería de Medio Ambiente las competencias relativas a la extinción".

"Creemos que es un error y tenemos que criticar que el moderado Moreno Bonilla ya lo aplicó en Andalucía durante la legislatura pasada", ha manifestado. "Esas políticas que ahora vienen imponiendo en pactos con Vox, Moreno Bonilla ya las estableció aquí con su mayoría absoluta. Y es un error".

No obstante, Aguilar ha recalcado que esta crítica "no puede quitar del horizonte el enorme trabajo que están haciendo, en situaciones muy difíciles, los trabajadores y trabajadoras del Infoca, a quienes hoy desde el Partido Socialista de Málaga queremos reconocer".

En relación con el Día Mundial del Medio Ambiente, Aguilar ha señalado que Málaga es una provincia "especialmente expuesta" a los efectos del cambio climático. "No solo por los desequilibrios territoriales que estamos sufriendo, sino también porque padecemos una situación de sequía estructural acompañada de fenómenos meteorológicos extremos, como hemos visto con las danas, el tren de tormentas y las olas de calor", ha explicado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha defendido que el medio ambiente "no es solo una cuestión ecológica", sino "una política transversal y un compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo".

"La crisis climática no impacta por igual a todas las personas. No la sufren igual los barrios más humildes que los barrios residenciales, ni las familias más vulnerables que aquellas con más recursos, ni los municipios rurales o los pequeños agricultores que las grandes explotaciones o las grandes ciudades", ha apuntado.

Por ello, Aguilar ha defendido un modelo "más sostenible, más resiliente y más equilibrado", capaz de integrar la lucha contra el cambio climático en el modelo económico.

Por su parte, Kiko Calderón ha señalado que esta semana "empieza a actuar el Plan Infoca al máximo nivel y también se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha para reivindicar la importancia de proteger nuestro patrimonio natural, pero también para denunciar las carencias que ponen en riesgo nuestros montes, nuestra biodiversidad y la seguridad de quienes trabajan en su conservación".

Calderón ha defendido que la protección y la prevención de incendios requieren "inversión, planificación y personal suficiente". Sin embargo, ha criticado que "la prioridad de la Junta de Andalucía pasa por la propaganda".

"Hemos visto a Antonio Sanz anunciar este plan como algo maravilloso, pero la realidad es que los sindicatos del Infoca están denunciando numerosas carencias", ha afirmado en referencia al consejero en funciones de Sanidad, Emergencias y Presidencia.

Entre esas carencias, el secretario de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Patrimonio Natural del PSOE de Málaga ha destacado que "la plantilla está incompleta en pleno inicio de la campaña".

"¿Alguien entiende que en un año extraordinariamente peligroso, después de un periodo de lluvias que ha hecho que el combustible en nuestros montes alcance niveles muy elevados, la plantilla no esté completa? Nosotros desde luego no lo vemos lógico ni razonable", ha subrayado.

Calderón también ha criticado que los propios trabajadores del Infoca "no tengan un servicio donde descontaminar su ropa después de una actuación" y que tengan que llevarse los equipos de protección individual a sus casas "para ser desinfectados y lavados".

"Hasta ese punto hemos llegado tras la gestión nefasta del Partido Popular de Moreno Bonilla y de Antonio Sanz en la Junta de Andalucía", ha lamentado.

El responsable socialista ha advertido de que la campaña de 2026 puede ser "especialmente complicada" por el estado de los montes y ha insistido en que "los incendios se apagan durante todo el año, no solo en verano".

"No se apagan con ruedas de prensa grandilocuentes ni con la dosis de propaganda a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular. Se apagan con prevención, con recursos y cuidando a quienes nos cuidan", ha afirmado.

En este sentido, Calderón ha reclamado a la Junta de Andalucía que cuide a los trabajadores del Infoca. "La Junta tiene que cuidar de quien nos cuida, y no lo está haciendo. No cuida a nuestros sanitarios, no cuida a nuestro profesorado, no cuida a nuestros mayores ni a las personas dependientes, y tampoco está cuidando a este cuerpo", ha dicho.

"El Plan Infoca es uno de los servicios públicos más valorados por los andaluces y andaluzas, pero está sufriendo una nefasta gestión por parte de la Junta de Andalucía del Partido 'Popular' de Moreno y Sanz", ha concluido Calderón.

"Hoy reivindicamos más que nunca la necesidad de dotar a este operativo de los recursos económicos y materiales necesarios, así como de dignificar el trabajo de sus profesionales mejorando sus condiciones laborales", ha concluido.