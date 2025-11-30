El PSOE de Málaga expresa su apoyo al paro estudiantil en la Universidad de Málaga

Cartel de la concentración programada para el lunes, 1 de diciembre, bajo el lema 'NO a la infrafinanciación y a la nueva LUPA que no cuentan con l@s estudiantes' en la Universidad de Málaga (UMA). - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha respaldado el paro estudiantil en la Universidad de Málaga (UMA) para "defender la universidad pública, la igualdad de oportunidades, la democracia universitaria y el futuro de Málaga". Asimismo, se han sumado a la concentración programada para el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 11,00 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Alameda Principal, 18), bajo el lema 'NO a la infrafinanciación y a la nueva LUPA que no cuentan con l@s estudiantes'.

En una nota difundida a los medios, la formación ha compartido siete puntos de apoyo al paro estudiantil en la UMA, siendo el primero la defensa del derecho a la educación pública y de calidad. En relación, han expresado que el PSOE "ha defendido históricamente y defiende que la educación superior es un pilar de igualdad y progreso", motivo por el que consideran una "expresión legítima del alumnado" el citado paro estudiantil ante la "falta de financiación adecuada, carencias en infraestructuras, insuficiente ofertas de servicios académicos o riesgos para la equidad en el acceso".

El compromiso con la financiación justa de la UMA, el fomento de la participación democrática y los valores cívicos y la cohesión entre los distintos actores universitarios son otros de los motivos que han llevado a la formación a apoyar el paro estudiantil en la citada institución académica.

Asimismo, el compromiso con la igualdad de oportunidades, la apelación al modelo de universidad como motor de desarrollo de Málaga y la exigencia de responsabilidad y diálogo institucional a la Junta de Andalucía son las otras razones citadas por el PSOE provincial en su comunicado.

"Pedimos diálogo, negociación y soluciones concretas, lejos de la confrontación. Y el PSOE es el actor institucional capaz de canalizar las demandas estudiantiles hacia acuerdos reales, reivindicando un modelo de universidad pública sólida frente a recortes o inacción", han expresado.