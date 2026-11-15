El PSOE de Málaga llama a concentrar el voto progresista para arrebatar un escaño al PP en la provincia

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, y el candidato socialista al Senado Javier García León. - PSOE DE MÁLAGA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha llamado este domingo desde Fuengirola (Málaga) a concentrar el voto progresista en el Partido Socialista para "arrebatar un escaño al PP en la provincia y garantizar la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

Durante una visita al municipio junto a otros candidatos socialistas, Bernal ha asegurado que están percibiendo en las calles un "amplio respaldo ciudadano", según ha precisado la formación en una nota. "Sentimos el apoyo de mucha gente que quiere que continúe el Gobierno de progreso y que nos está trasladando que el voto no se puede perder", ha afirmado.

Bernal ha precisado que en las elecciones generales de 2023 los socialistas se quedaron a apenas 2.400 votos de arrebatarle un diputado al Partido Popular en Málaga. "Ahora, en estas elecciones, lo vamos a conseguir", ha asegurado. En este sentido, ha destacado que la ciudadanía les está pidiendo una mayor movilización y presencia en todos los municipios. "Necesitamos la mayoría de votos, no solamente para conseguir ese escaño en Málaga, sino para garantizar la continuidad del Gobierno de progreso en España", ha señalado.

Asimismo, el candidato socialista ha subrayado que Fuengirola es "fundamental" para alcanzar ese objetivo y ha pedido a sus vecinos que concentren el voto progresista en el PSOE. "El 29 de noviembre nos jugamos avanzar en derechos sociales, libertades públicas, mejores salarios y pensiones dignas o retroceder 45 años de golpe", ha advertido. Bernal ha asegurado que los socialistas seguirán pidiendo el voto en los 103 municipios de la provincia porque "el Partido Socialista es el único que puede garantizar la continuidad del progreso en España".

Por su parte, el candidato socialista al Senado Javier García León ha defendido las medidas del Gobierno de España en materia de vivienda y empleo frente a las políticas del PP y Vox. García León ha destacado la puesta en marcha del registro único de alquileres para hacer aflorar las viviendas turísticas irregulares y ha criticado que la Junta de Andalucía haya impugnado esta iniciativa. "Tendrían que explicar el PP y Vox por qué no quieren que salgan a la luz los alquileres turísticos irregulares", ha señalado.

Asimismo, ha defendido la regularización del empleo sumergido para garantizar los derechos laborales y la contribución a los servicios públicos. "Hay dos modelos, el de la transparencia y el de quienes prefieren que la economía sumergida siga existiendo", ha afirmado.

El candidato socialista al Congreso Alberto Jimena ha centrado su intervención en el acceso a la vivienda de los jóvenes. Ha defendido las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para "evitar desahucios y ampliar el acceso a la vivienda pública, frente al rechazo del PP y Vox". "La vivienda tiene que ser un derecho y no vamos a dar ni un paso atrás", ha asegurado, apelando a una "movilización histórica" el 29 de noviembre.

Por último, Gómez ha reivindicado la gestión del Gobierno progresista en materia laboral, destacando los 22 millones de personas ocupadas, la creación de casi 3,4 millones de empleos y el récord de mujeres trabajando y cotizando.

También ha valorado la subida del salario mínimo y la reforma laboral. "El PSOE es el partido del empleo y de los derechos laborales, el partido que ha devuelto la dignidad a la clase trabajadora", ha afirmado, reclamando el apoyo ciudadano para "seguir avanzando en salarios y empleo estable".