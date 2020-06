El PSOE de Málaga pide agilidad y más fondos para el plan de empleo de la Junta

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido "agilidad y más fondos" para el plan de empleo anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamando que su propuesta realizada en el Parlamento andaluz "se concrete en un verdadero programa gestionado por los ayuntamientos y no en una chapuza como la contratación de vigilantes para las playas".

Tras mantener una reunión con los alcaldes de las localidades de La Viñuela, Juan José Jiménez; Colmenar, José Martín; Alcaucín, Ágata González; Cuevas Bajas, Manuel Lara, y Villanueva de Algaidas, Juan Cívico, Ruiz Espejo ha calificado de "claramente insuficientes" los 165 millones y 19.000 contratos anunciados por Moreno dentro del plan de empleo para toda Andalucía.

De esta forma, ha recordado que, a finales de abril, Málaga era la provincia con mayor subida del paro de toda Andalucía, había 192.403 personas sin un empleo en la provincia, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a 30 de abril. A los que hay que añadir los 130.113 trabajadores en un ERTE, de los cuales 122.012 eran considerados de fuerza mayor y 8.101 no de fuerza mayor.

"Más allá de que las contrataciones sean insuficientes, es necesario que el anuncio del presidente se concrete en la puesta en marcha urgente de un verdadero plan de empleo en la provincia que amortigüe las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social en los municipios malagueños", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que los alcaldes "están al frente de la administración más cercana a la ciudadanía y son los que mejor conocen cómo sus vecinos están perdiendo sus trabajos o no pueden optar a un nuevo contrato laboral".

"Es el momento de poner en marcha ese Plan Especial de Empleo para los Municipios, una medida extraordinaria y urgente que permita atender las demandas de los alcaldes de nuestra provincia, con el fin de paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus", ha explicado.

Por ello, ha recomendado al presidente de la Junta "seguir la experiencia de los planes puestos en marcha por la Administración autonómica cuando gobernaba el PSOE durante la crisis iniciada en 2008".

Ha recordado que desde 2012, los gobiernos socialistas en Andalucía, "pese a las limitaciones presupuestarias y de déficit, y a no haber contado con un Plan Especial de Empleo para la comunidad por parte de los ejecutivos de España del PP, desarrollaron políticas y planes para el fomento del empleo por importe de más de 1.500 millones de euros, que dieron como resultado la generación de más de 175.000 empleos".

Dentro de estas medidas, ha relatado, "cobraron especial importancia los programas de empleo que los ayuntamientos han ejecutado con la financiación de la Junta de Andalucía desde el año 2014, que han contribuido, y aún están contribuyendo, positivamente a la creación de empleo en nuestra comunidad, garantizando la colaboración social y el desarrollo local en Andalucía".

"Estos programas, con una inversión total de 780 millones de euros, han alcanzado los objetivos marcados en los plazos establecidos, tanto en los decretos-leyes por los que se aprueban los mismos, como en las respectivas resoluciones de concesión de las ayudas", ha destacado.

Así, Ruiz Espejo ha anunciado que el PSOE va a presentar una moción en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación para que se pongan en marcha "de forma urgente" esos planes de empleo; en concreto, antes de que finalice el segundo trimestre de 2020, "con, como mínimo, la misma dotación presupuestaria anualizada que se puso en marcha en los últimos planes de 2018".

Asimismo, ha abogado por que estos planes "tengan dotación específica, diferenciada y dirigida para los colectivos de jóvenes desempleados menores de 30 años, los jóvenes desempleados mayores de 30 años, los desempleados mayores de 45 años, y los desempleados mayores de 55 años y parados de larga duración, entre otros colectivos prioritarios".

Los socialistas van a solicitar también que estos planes de empleo "no contengan cofinanciación alguna por parte de los ayuntamientos, de forma que incluyan financiación suficiente para pagar el salario y seguridad social de las personas contratadas y que no suponga ninguna carga económica para los municipios". Además, van a pedir a la Junta "que convoque y resuelva, en un plazo no superior a tres meses, una nueva convocatoria de subvenciones de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo".

"En definitiva, pedimos a la Junta que ponga cuanto antes en marcha esos planes de empleo anunciados por Moreno, que lo haga respetando la autonomía local y no como ha ocurrido con la chapuza de los vigilantes de las playas, que sean verdaderos planes de empleo gestionados por los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía y que dote a estos planes de financiación suficiente", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha destacado la labor de los profesionales, especialmente los sanitarios y de las fuerzas de seguridad, "estamos viendo los resultados también gracias a la actuación de los vecinos, ahora necesitamos todas las ayudas posibles para paliar las consecuencias que hemos padecido los municipios durante la pandemia".

En este sentido, ha recordado el fenómeno de la despoblación, "por eso pedimos a la Junta que apueste de una forma definitiva y total por el mundo rural". "El anuncio de ayer realizado por el presidente creemos que es insuficiente, la cuantía es menor en un momento donde más la necesitan los ciudadanos", han apuntado.

Asimismo, ha considerado que se debe "dotar con más fondos los programas de empleo para que lleguen a todas las edades y grupos, desde lo jóvenes a los más mayores y a aquellas personas en riesgo de exclusión social, así como a la mujer, que es la que más sufre y tiene problemas para encontrar trabajo".