El PSOE de Málaga pide la dimisión de la consejera de Educación si no se resuelve el retraso de las extraescolares

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la dimisión del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Miguel Briones, y de la consejera del ramo, Patricia del Pozo, "si a 1 de noviembre no están iniciadas las actividades extraescolares en la educación pública malagueña".

Pérez, que ha estado acompañado este martes por el alcalde de Mijas, Josele González, así como por representantes de las AMPA, de los monitores, y de los padres y madres del CEIP El Albero, ha criticado que "estamos ante uno de los hechos más graves que afectan a nuestra educación de los últimos 20 años".

El mismo, ha explicado, supone que "en la provincia más de 13.000 niños y niñas se han quedado sin actividades, con el consiguiente perjuicio para sus familias, además de poner en peligro más de 2.000 puestos de trabajo".

"Todos los centros educativos públicos de Málaga están afectados, como padre afectado puedo decir que es una absoluta vergüenza, no se han dado explicaciones por parte de la Junta de Andalucía ante una situación que no se va a resolver a corto plazo, por eso deben asumir sus responsabilidades", ha apostillado Pérez.

De igual forma, Josele González ha destacado que casi 2.500 niños del municipio están afectados por el retraso en el inicio de las actividades extraescolares en los centros educativos públicos, "es un problema para más de 2.000 familias y para 170 trabajadores que no saben cuando van a poder retomar su actividad laboral".

Sin embargo, ha criticado que "es un problema que se veía venir porque no se ha hecho el trabajo previo con anticipación por parte del gobierno de Moreno Bonilla, tenía que haber existido más empatía, sensibilidad y diligencia", ha añadido.

"Hablamos de niños y niñas que se quedan sin actividades extraescolares y de que sus padres lo van a tener difícil para conciliar su actividad laboral y familiar, son los abuelos los que tienen que quedarse con ellos y es una situación que la está padeciendo los mayores de Mijas", ha recriminado.

Asimismo, González ha afeado que "tampoco se traslada la información de forma transparente por parte de la Junta". El regidor de Mijas ha tendido la mano para dar una solución de forma conjunta, pero "si no se quiere contar con nosotros no podremos colaborar; mientras, no hay fecha para la solución definitiva y pasan los días", ha concluido.

Por su parte, el presidente de federación de asociaciones de AMPA de la comarca, Miguel Gallardo, ha reprochado "la lentitud de la delegación de Educación de la Junta en solventar el retraso del inicio de las actividades extraescolares. Son actividades necesarias y tenemos problemas graves en la educación pública porque la Junta no está haciendo los deberes", ha dicho.

En este mismo sentido se ha expresado Daniel Salmerón, portavoz de los coordinadores: "No sabemos hasta qué momento la empresa mantendrá nuestro puesto de trabajo porque no están recibiendo ningún tipo de ingreso, los monitores están también en paro, seguimos a la espera de que nos digan una fecha porque los equipos están preparados y hay un gran problema de conciliación", ha expresado.

Por último, Isabel Morales, madre trabajadora afectada, ha reprochado a la Junta "que tengamos que buscar medios cuando salimos del trabajo para recoger a nuestros niños, en las actividades ellos aprenden y están recogidos en el centro, es más fácil para las familias", ha concluido.

NIVEL DE RENTA DE MÁLAGA

Por otro lado, el portavoz socialista ha lamentado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "no sea capaz de reconocer los problemas de la ciudad y culpe de ellos a los malagueños". Ante esto le ha pedido trabajar por los vecinos porque "por los bajos salarios y el precio del alquiler por las nubes se están yendo nuestros ciudadanos".

Pérez lo considera "completamente inadmisible. Ya está bien de que el alcalde culpe a la ciudadanía malagueña de su mala gestión. Vivir en Málaga se está convirtiendo en un lujo y cada día son más las familias que tienen que destinar más del 50% de sus ingresos en el pago de la vivienda", mientras que "el PP no hace nada para incrementar la renta bruta en la ciudad".

Al respecto, ha apuntado que "la escalada de los precios de la vivienda, la falta de iniciativa de De la Torre para la construcción de VPO a precio asequible y los bajos salarios están bloqueando la emancipación de los jóvenes". "Es una auténtica barbaridad", ha zanjado.