El PSOE de Málaga relanza en la provincia su Foro de Igualdad como referencia en políticas feministas

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha recuperado su Foro de Igualdad, un espacio histórico de debate y participación feminista que vuelve con el objetivo de convertir a Málaga en "un referente nacional en políticas de igualdad". En el acto, celebrado en Rincón de la Victoria, el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha asegurado que "hoy es un día especial para el Partido Socialista y para mí como secretario general".

"Recuperamos algo que no se ha debido perder, que es el Foro de Igualdad. Si por algo se caracterizó el PSOE de Málaga, si por algo fue reconocido y una referencia en España, fue precisamente por este foro", ha afirmado.

Según ha emitido la formación en una nota, el responsable socialista ha animado a las asistentes a seguir haciendo de este espacio "un lugar donde se generen ideas para mejorar la vida de las mujeres en un momento muy difícil para el feminismo en España y en Andalucía". En este sentido, ha calificado de "deleznable e intolerable" la reacción del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la crisis de las mamografías, "culpabilizando a las mujeres y acusándolas de estar manipuladas por el PSOE".

"Si los afectados hubieran sido hombres, no se habrían atrevido a hacer ese ataque. Desde esa convicción tenemos que defender a las mujeres", ha criticado Aguilar, quien ha señalado que sueña con "una Málaga en la que una mujer joven pueda independizarse, acceder a una vivienda y a un trabajo sin brecha salarial, y donde no tenga que asumir más cargas que su compañero solo por ser mujer".

"Yo sueño con una Málaga en la que volvamos a ser referencia en políticas de igualdad. Os pido que nos ayudemos a hacer esa Málaga. No hay nada más movilizador hoy en día que el feminismo", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Yolanda Florido, ha subrayado que este foro "es un espacio para la reflexión, para el debate y para la acción", con el objetivo de "fortalecer la agenda feminista del partido, visibilizar nuestras políticas y reafirmar el compromiso inquebrantable que tenemos con la igualdad real y la erradicación de la violencia de género".

Florido ha explicado que el foro lleva por título 'Socialismo malagueño: el feminismo que transforma', y que cada encuentro abordará una temática específica que afecta a la igualdad de las mujeres, como el feminismo abolicionista, la salud de las mujeres frente al desmantelamiento sanitario, la lucha contra la violencia de género o el liderazgo femenino en la política.

Ha señalado que el objetivo general del PSOE de Málaga y de la Secretaría de Igualdad es "impulsar la igualdad entre hombres y mujeres y erradicar la violencia", y ha hecho un llamamiento a mantener la presión política y social. "Tenemos que seguir exigiendo igualdad y gritarlo desde cada mesa de decisión, desde cada espacio. Nuestra incidencia política es la hoja de ruta para desmantelar las estructuras que nos frenan", ha dicho.

"Desde esta secretaría no nos conformamos con gestionar la desigualdad. Seremos la garantía de que el feminismo sea el motor y el destino final de cada política pública en nuestra provincia", ha afirmado Florido, quien ha concluido apelando a la unida. "Tenemos que unir nuestras fuerzas, porque es muy importante que ganemos las elecciones. Nuestras políticas feministas tienen que estar en las administraciones, desde donde nunca debieron salir", ha trasladado.

En este primer Foro de Igualdad, al que han asistido mujeres de toda la provincia, también han intervenido la secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, el secretario general del PSOE de Rincón de la Victoria, Antonio Sánchez, la secretaria de Organización de los socialistas de Rincón, Leticia Montañez, la secretaria de Organización de Juventudes Socialistas, Carmen Gómez, la secretaria de Movimientos Sociales del PSOE de Málaga, Rosa del Mar Rodriguez, la secretaria de Igualdad de la Agrupación Socialista de Palma-Palmilla, Meli Galarza, y la presidenta del partido, Marisa Bustinduy.