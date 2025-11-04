El PSOE de Málaga solicita al Gobierno acceso al expediente del proyecto de la torre del Puerto

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Málaga Ignacio López ha informado de que ha solicitado al Ministerio de Transportes acceso y vista al expediente del proyecto de la torre del Puerto de Málaga, con el objetivo de conocer su contenido y poder trasladarlo a la ciudadanía malagueña.

López ha explicado que hace unos días la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Málaga remitió a Puertos del Estado el proyecto de la Torre del Puerto, un rascacielos que se pretende construir como hotel en el dique de Levante, para que dicho organismo y el Ministerio de Transportes realicen los trámites pertinentes.

En caso de proceder, el Consejo de Ministros "podría levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en el dominio público portuario, de acuerdo con el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante", ha detallado.

El diputado socialista ha señalado que, "a día de hoy, el expediente y el proyecto no han sido conocidos ni por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ni por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, ni por la ciudadanía en general", lo que, a su juicio, "menoscaba los principios de transparencia, participación, buena fe y confianza legítima que deben regir la actuación de las administraciones públicas".

López ha considerado "inadmisible e inexplicable que el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, con la connivencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, estén ocultando sus intenciones a la ciudadanía, que observa cómo se pretende modificar el puerto, su paisaje y la imagen icónica de la ciudad sin ofrecer información ni explicaciones".

De igual modo, el diputado ha asegurado en un comunicado que el PSOE de Málaga "no permitirá que un proyecto de tal envergadura se tramite de espaldas a la ciudadanía y ha indicado que los socialistas harán público el expediente en cuanto tengan acceso a él, con el propósito de dar a los malagueños y malagueñas la oportunidad de conocer el proyecto y pronunciarse sobre el mismo".

Por último, López ha afirmado que el PSOE de Málaga "actuará con responsabilidad y transparencia", ya que "se trata de una cuestión de justicia y de respeto hacia los ciudadanos y ciudadanas que representan".