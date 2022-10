El PSOE municipal pide a Cs "dar un paso adelante por la transparencia en Smassa"

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha manifestado que "acabar con la sombra de la corrupción del PP en Málaga está en la mano de Ciudadanos" y ha pedido a la edil naranja, Noelia Losada, "dar un paso adelante por la transparencia en Smassa", ofreciéndole la presidencia "de la comisión de investigación que tumbaron PP y Ciudadanos con sus votos en contra de una moción del PSOE en la pasada sesión plenaria".

"Ahora le pedimos a Ciudadanos que presente si quieren una moción para pedir esta comisión de investigación", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que "se trata de arrojar luz y permitir la transparencia" ahora que la Fiscalía ha informado de que se abren diligencias de investigación "sobre un presunto delito de prevaricación en la sociedad municipal de aparcamientos, en relación con la construcción del aparcamiento soterrado bajo las pistas del colegio Valle-Inclán, en Echevarría del Palo".

"Ahora es el momento de aliarse con quienes queremos arrojar luz y taquígrafos sobre lo que hace la gerencia de una de las empresas más opacas del holding municipal", ha aseverado Daniel Pérez. "Queremos que Ciudadanos se porte de manera coherente con su ideario, venían a acabar con la corrupción y a regenerar la política. Este es el momento para demostrarlo, lo dejamos en su mano", ha insistido el edil.

Pérez ha recordado que la base de la investigación se sustenta sobre la declaración de la exjefa de la Oficina Técnica de las obras del aparcamiento de Pío Baroja. "Me obligaron a cruzar líneas rojas que me podrían haber llevado a la cárcel. Esto lo dijo en el pleno Trinidad Rodríguez", ha recordado el portavoz socialista, que ha dicho que "Rodríguez es responsable de la construcción de más de 40 aparcamientos en la ciudad de Málaga y puso sobre la mesa que existían informes de asesores externos que indicaban que las cosas no se estaban haciendo bien desde el principio, algo que tendrán que dirimir la justicia, por lo que tendrá que rendir cuentas el PP".

Se refiere a los contratos de los lotes de trabajo y las certificaciones de obras, "que tendrán que explicar desde el equipo de gobierno en una comisión de investigación, si Noelia Losada tiene a bien dar su apoyo por la regeneración y contra la corrupción en nuestro Ayuntamiento".

"SUCIEDAD EN PALMA-PALMILLA"

Así lo ha señalado Pérez durante una visita a Palma-Palmilla, en compañía de la concejala del PSOE Lorena Doña y de una docena de vecinos y vecinas del entorno de calle Deva y Guadalbullón, "zonas completamente abandonadas por el Ayuntamiento, llenas de mugre, con parques infantiles sin mantenimiento y en muy malas condiciones, alcorques rotos, árboles sin mantenimiento y arquetas donde cabe perfectamente el pie de una persona".

Pérez ha recordado las visitas de la campaña 'Quiero mi barrio como calle Larios', con la que se ha propuesto llegar "a la mayoría de barriadas de todos los distritos para exigir a Paco de la Torre y Teresa Porras que limpien, que los malagueños se merecen vivir con dignidad".

"Palma-Palmilla es con seguridad uno de los distritos más abandonados por el Partido Popular. Los vecinos de hecho nos dicen que el alcalde sólo pone un pie aquí cada cuatro años, para pedir el voto en la campaña electoral", ha insistido el líder socialista.

"Los residentes están hartos de este abandono. Aquí barrer no es suficiente, tienen que entrar las máquinas para baldear. De hecho, cuando organizamos una rueda de prensa Limasam suele venir en la misma mañana. Hoy ni siquiera Teresa Porras ha organizado una batida tras conocer que hoy veníamos a hablar con los vecinos", ha concluido Daniel Pérez.

Por su parte, Doña ha manifestado que "aquí una imagen vale más que mil palabras. Basura por doquier que tarda días en recogerse, arquetas rotas, aceras levantadas que hacen tropezar a los peatones, un caos de movilidad y, sobre todo, falta de limpieza". "Además, la falta de podas y de mantenimiento del arbolado ha puesto en riesgo a las personas que andan por la calle", ha advertido. También "hay problemas de movilidad en las aceras, que tienen muchos agujeros y riesgo de caída, como la que sufrió una vecina que se ha partido la cadera hace escasas semanas", ha concluido.