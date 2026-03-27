PSOE-A opone "cinismo" de Moreno con el 4D y la bandera cuando el PP vota contra el decreto García Caparrós

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha recriminado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su "enorme cinismo" cuando reivindica la figura de Manuel José García Caparrós por cuanto este jueves el Grupo Popular en el Congreso votó en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 6/2026 de reforma de la Ley de Memoria Democrática.

Esta norma busca reconocer a personas fallecidas por su defensa de la democracia y ahí se incluía el caso del joven malagueño que murió tras recibir un disparo en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía para Andalucía.

En rueda de prensa en la sede provincial socialista, Aguilar ha considerado que ese voto negativo del Grupo Popular en el Congreso "demuestra cómo actúa" Moreno, a quien ha reprochado que "se envuelve en la bandera de Andalucía" con motivo del 4 de Diciembre, jornada que el Gobierno andaluz ha reivindicado con la creación del Día de la Bandera, cuando en esa votación en la Cámara baja "olvidan que el 4 de diciembre quien falleció con la bandera andaluza en la mano fue García Caparrós".

Aguilar ha sostenido en sus reproches a Moreno que los andaluces "no nos merecemos un presidente que pretende reescribir la historia" y que con ese propósito lo que busca es "obviar, olvidar a quienes fueron víctimas de nuestra historia, víctimas en la defensa de la autonomía de la que hoy disfrutamos".

El dirigente socialista ha defendido que ese decreto-ley era el camino para reconocer a García Caparrós como "víctima de violencia institucional", aspiración que ha situado como "una demanda histórica que venía realizando la familia" y ante esa meta alcanzada "lamentablemente, votó en contra del Partido Popular".

Este jueves el Pleno del Congreso convalidó esa reforma de la Ley de Memoria Democrática para las personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, donde se ha incluido el caso de García Caparrós, texto que salió adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y recibió el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

El decreto ley actualiza las cuantías de las indemnizaciones que se había fijado en 2008. Las personas beneficiarias de quienes fallecieron en las citadas circunstancias podrán ser indemnizadas con 250.000 euros, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte". La norma prohíbe expresamente que puedan ser indemnizados miembros o familiares de miembros de "bandas o grupos armados terroristas".

Se incluyen como perceptores hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad y subsidiariamente, si no existieran los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido ya indemnización, sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones.