PSOE pedirá en el Parlamento andaluz que Nerja y núcleo de Maro sean declaradas zonas de mercado residencial tensionado

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la candidata socialista a la Alcaldía de Nerja, Patricia Gutiérrez, junto a miembros del PSOE de Nerja - PSOE MÁLAGA

NERJA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista llevará al Parlamento andaluz una iniciativa para exigir que Nerja (Málaga) y la pedanía de Maro sean declaradas zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de limitar los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.

Aguilar ha realizado este anuncio durante una comparecencia conjunta en Nerja con la recientemente elegida candidata socialista a la Alcaldía del municipio para las elecciones municipales de 2027, Patricia Gutiérrez.

El secretario general del PSOE ha recordado que hace dos años el pleno del Ayuntamiento de Nerja aprobó por unanimidad impulsar el procedimiento para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración del municipio como zona tensionada, que instaba al Gobierno andaluz a realizar un estudio sobre el mercado de la vivienda y, si se cumplían los requisitos legales, tramitar dicha declaración.

Sin embargo, según ha criticado Aguilar, dos años después esta solicitud sigue sin una respuesta efectiva por parte del Ejecutivo autonómico. Por ello, ha anunciado que el PSOE exigirá en el Parlamento andaluz que la Junta atienda esta petición para permitir alquileres más asequibles y evitar que los vecinos tengan que abandonar el municipio.

"No es justo que los jóvenes de Nerja y de Maro tengan que dejar sus casas, tengan que dejar su ciudad para iniciar su vida laboral o profesional en otro sitio distinto porque no hay posibilidad de encontrar una vivienda aquí en Nerja y Maro", ha afirmado.

El socialista ha criticado las políticas de vivienda del PP y del alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, al considerar que están expulsando del municipio a jóvenes y familias que no encuentran una vivienda a precios asequibles.

Paralelamente, Aguilar ha felicitado a Patricia Gutierrez por su elección como candidata socialista a la Alcaldía de Nerja y ha destacado el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años al frente del grupo municipal.

El secretario ha recordado que, en las pasadas elecciones, el PSOE pasó de seis a ocho concejales en un contexto especialmente complicado para el partido y ha puesto en valor la labor de oposición desarrollada por Gutiérrez y su equipo.

Aguilar ha asegurado que, después de 27 años de gobierno de José Alberto Armijo en dos etapas, Nerja necesita una renovación. En este sentido, ha destacado que Patricia Gutiérrez representa un proyecto con nuevas propuestas para afrontar problemas como el acceso a la vivienda y las conexiones entre los distintos núcleos del municipio.

Por su parte, la candidata del PSOE a la Alcaldía ha agradecido la confianza de la Agrupación Socialista de Nerja y Maro para encabezar nuevamente la candidatura del PSOE en las elecciones municipales de 2027.

Gutiérrez ha asegurado que afronta esta nueva etapa con responsabilidad y con el compromiso de seguir trabajando por su municipio. "Nosotros no somos un equipo de confrontación permanente. Somos un equipo que venimos a gobernar Nerja", ha afirmado.

La socialista ha situado entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la atención a las barriadas y urbanizaciones, las necesidades de los mayores, la juventud y las familias, la defensa del patrimonio y la búsqueda de un equilibrio turístico sostenible.

Por último, Gutiérrez ha anunciado que el PSOE abrirá sus puertas a la ciudadanía para recoger sus inquietudes y propuestas de cara a la elaboración del programa electoral de 2027, con el objetivo de construir un proyecto que responda a las necesidades de los vecinos de Nerja y Maro.