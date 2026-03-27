El PSOE pide a Ayuntamiento y Junta que "intervenga para evitar huelga en el metro" en Semana Santa

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, y el concejal del PSOE Jorge Quero, entre otros, informan en relación con el metro. - PSOE

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha mostrado su "respaldo unánime" a las reivindicaciones de los trabajadores de Metro Málaga y ha instado a Gobierno local y a la Junta a "intervenir de urgencia para desbloquear el conflicto laboral y evitar las jornadas de huelga previstas para esta Semana Santa en la capital malagueña".

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, ha expresado la "enorme preocupación" del grupo ante la situación en la que se encuentran los empleados, que señalan un "agravio comparativo con relación a los empleados en otras ciudades, como en la capital andaluza".

"Están reivindicando el derecho a tener unos salarios dignos, ya que en otras zonas de Andalucía como Sevilla tienen salarios mayores a los de Málaga, pero también defienden el derecho a trabajar en condiciones seguras", ha expresado.

De igual modo, Medina ha advertido del "grave perjuicio" que los parones supondrán para la ciudadanía, "fundamentalmente para los vecinos y vecinas de Carretera de Cádiz que utilizan el metro para ir al centro o al Clínico".

Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a ser "receptiva ante estas reivindicaciones justas" y ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "que haga su esfuerzo de intermediación para que este conflicto finalice de forma satisfactoria".

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge Quero ha calificado sus reivindicaciones de "justas en materia económica y muy importantes en salud laboral" y ha reprochado "la actitud de la concesionaria en el último encuentro en el Sercla", señalando que "la empresa básicamente lo que hizo fue faltar el respeto a los trabajadores y a todos los malagueños que no podrán disponer del metro en fechas clave".

En este sentido, Quero ha recordado que el año pasado el Lunes Santo, "el metro de Málaga batió su récord de viajeros", por lo que ha pedido al alcalde de la ciudad que "deje ya la hipocresía y se remangue para obligar a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar. Los malagueños tienen los mismos derechos y no quieren ser trabajadores de segunda. Queremos un transporte público de primera, con salarios y salud laboral de primera".