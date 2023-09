PSOE pide una comparecencia para saber cuántos impuestos más va a subir el alcalde de Málaga este mandato

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Málaga ha registrado la solicitud de comparecencia del responsable de Economía en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Conde, para conocer "cuántos impuestos más va a subir el equipo de gobierno local durante el presente mandato".

Así lo ha avanzado la edil socialista Mari Carmen Sánchez, quien ha informado de que ha citado al titular del área este jueves en comisión municipal.

Para Sánchez, el alcalde, Francisco de la Torre, "ha cumplido con lo esperado de un gobierno insensible con los malagueños". "Les va a freír a impuestos los dos primeros años, alejados de la siguiente campaña de las municipales, como si la ciudadanía no tuviera memoria", ha dicho.

Así, a través de un comunicado, ha recordado que al 42% del incremento en el recibo del agua anunciado por el alcalde la pasada semana se le suma ahora una tasa específica de basura proyectada para el año 2025".

Según la socialista, "desde nuestro grupo no estamos en contra de los impuestos porque con ellos se pagan los servicios públicos. Pero consideramos que los tributos deben de ser justos, ajustados a la economía de las familias y ni mucho menos estamos de acuerdo con una subida de un 42% en el caso de un bien esencial como es el agua".

La responsable de Economía en el PSOE de Málaga se ha referido también "al nuevo tributo municipal, anunciado este martes por el equipo de gobierno, a través de un medio de comunicación. Se salta a la torera la participación ciudadana, porque De la Torre no pregunta en la calle qué opinan nuestros vecinos sobre medidas de calado como esta".

Además, ha dicho que "demuestra no tener ética, porque no se consulta tampoco a los grupos de la oposición". Así, ha señalado que los socialistas apuestan "por tramos ajustados al consumo del agua, que paguen quienes despilfarren, que no se penalice a las familias que lo hacen bien", mientras que en el caso de la tasa específica de basura esperan que "de imponerla, como viene siendo habitual, tenga en cuenta en primer orden la renta familiar y al menos el valor catastral de la vivienda en propiedad o alquiler como indicador".

Desde el PSOE han señalado que como "auguró el portavoz socialista, Daniel Pérez, días anteriores, el impuesto del agua no es el último que Paco de la Torre subiría". "Ya lo dijimos y ahora llegar la propuesta de una tasa específica de la basura, que actualmente se cobra en el IBI de la vivienda", ha señalado Sánchez.

La edil del PSOE ha exigido al responsable de Economía "que informe sobre cuáles van a ser los siguientes impuestos en subir. Parece que el PP quiere echar a los malagueños de su ciudad a cualquier precio. No construye VPO con precio asequible para las familias de economía media, sino que beneficia a los grandes fondos de capital para construir torres y pisos cuyo valor está por encima del medio millón de euros. Y ahora empiezan a freír a impuestos a los ciudadanos. Málaga se ha convertido en una ciudad muy cara para vivir", ha zanjado la socialista.

La socialista ha recordado que "el tarifazo del agua no es el único impuesto que sube el PP en nuestra ciudad". A este hay que sumar el incremento del 5,7% en las tarifas de Parcemasa y se actualiza el importe mínimo por la primera media hora de aparcamiento, pasando de los 0,30 euros hasta los 0,50 euros. "Una subida de 20 céntimos en media hora de aparcamiento en nuestra ciudad no está justificada", ha señalado Sánchez.