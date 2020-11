PSOE pide control de aforos y plan de emergencia en calle Larios de Málaga para "evitar crear foco de contagios" COVID

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde de la capital, Francisco de la Torre, un plan de emergencia "para evitar que calle Larios se convierta en un foco de contagios por COVID-19, viendo las aglomeraciones que han tenido lugar en esta calle desde el encendido navideño del pasado viernes".

Pérez se ha mostrado preocupado porque desde la puesta en marcha del alumbrado, el día 27 de noviembre, "hemos visto con estupefacción la afluencia masiva de personas y la inacción del equipo de gobierno". A su juicio, "De la Torre ha convertido la calle Larios en un peligroso lugar de reunión sin un aparente plan de emergencia ni control de aforos para prevenir contagios de coronavirus".

Así lo ha manifestado Pérez tras recibir respuesta a un escrito que este grupo municipal dirigió al regidor malagueño el pasado 19 de noviembre. Según los socialistas, en la respuesta del Área de Seguridad, la concejala Teresa Porras "afirma que no se ha previsto plan de emergencia porque no se ha previsto acto de encendido de las luces de Navidad".

Según Pérez, "esto muestra la falta de sensibilidad y de responsabilidad de un equipo de gobierno que no actuará en una situación de peligro que ellos mismos han provocado, al seguir adelante con un encendido de luces que saben perfectamente que es un reclamo la ciudadanía, que se concentra masivamente desde el pasado fin de semana. Ni De la Torre ni Porras han comprendido aún que estas navidades no van a ser como las del año pasado, no sé en qué mundo viven", ha advertido.

"Que no hubiera una inauguración oficial del encendido de luces navideñas en calle Larios no es ninguna excusa para no poner en marcha un plan de emergencia", ha reiterado Pérez, al tiempo que ha expresado que "no hay que ser ningún lumbrera para saber que el equipo de gobierno iba a encenderlas el pasado viernes, coincidiendo además con una cita como el 'Black Friday', en la que se supone que habría más gente en la calle".

PETICIÓN EN AGOSTO DE UN PLAN DE EMERGENCIA

Pérez ha considerado "esta inacción municipal como una gran irresponsabilidad, aún más cuando desde el grupo socialista le pedimos al equipo de gobierno el pasado mes de agosto que se comenzara a trabajar en un plan de emergencia ante la previsión de aglomeraciones por el alumbrado y por la celebración de eventos programados en el centro histórico y en el resto de distritos de nuestra ciudad".

"Que los concejales de PP y de Ciudadanos hayan llegado a las puertas de la Navidad sin el trabajo hecho y con tanta tranquilidad ante la previsión de aumento de contagios por COVID-19 nos da lugar a pensar que la seguridad de los malagueños y de las malagueñas no está en las mejores manos", ha advertido.

También ha exigido "control de aforos en las calles del centro y un plan de emergencia. Y no hay que dejarlo para mañana, sino que debía estar ya en marcha", agregando que la ciudadanía "también espera una respuesta del Ayuntamiento en materia de seguridad".

"El pasado viernes colgué en redes sociales una fotografía con la masificación en calle Larios, que contado con más de 70.000 interacciones. Le animo a leer los comentarios de esta publicación, señor De la Torre. Comprendería que nuestros vecinos están preocupados ante las aglomeraciones", ha dicho.

Por otro lado, a través de un artículo 16, el concejal socialista Salvador Trujillo le ha pedido al Área de Seguridad que Alcaldía informe a los concejales de la oposición "sobre las comunicaciones que el Ayuntamiento mantiene con la Junta, administración que debe dar autorización expresa de espectáculos como el de las luces de Navidad en calle Larios en una situación en la que hay que extremar las precauciones sanitarias".

Sin embargo, la respuesta de Porras es, según Trujillo, que "no procede esta pregunta porque no se va a llevar a cabo inauguración del alumbrado". "Como no ha habido inauguración oficial, aunque calle Larios se llene de centenares de personas por la tarde, el equipo de gobierno no moverá un dedo para contener las aglomeraciones", criticando el "echar balones fuera".

Además, ha recordado que "estas aglomeraciones se hubiesen controlado mejor si el equipo de gobierno no hubiera echado toda la carne en el asador para contratar las luces de navidad en el centro. El Ayuntamiento se ha gastado 1,2 millones en luces de Navidad sin saber si las vamos a disfrutar. Más de 880.000 euros en la iluminación del centro, pero sólo 120.000 euros para los bancos de alimentos. Esto es intolerable", ha agregado Trujillo.

PLENOS VIRTUALES

Por último, el portavoz socialista ha pedido al alcalde que comience la celebración de plenos de manera telemática, además de futuros actos como el del próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución.

"En junta de portavoces, debemos implantar ya este formato para evitar aglomeraciones". "No es razonable que si le estamos pidiendo a la ciudadanía que cumpla una serie de normas en sus hogares y también a los comercios y a la hostelería, desde las administraciones nos saltemos esa norma y creemos grandes aglomeraciones en lugares públicos", ha concluido.