PSOE pide "criterios objetivos y transparencia" en la gestión de inversiones de Mancomunidad Costa del Sol Occidental

El portavoz del PSOE en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Víctor Navas, junto a la diputada nacional, Isabel Pérez. - PSOE

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental, Víctor Navas, ha anunciado que su grupo ha presentado una propuesta para exigir que se establezcan "criterios objetivos y transparentes" en la asignación de inversiones y en el uso del remanente de tesorería, con el fin de "garantizar la equidad" entre todos los municipios de la comarca malagueña.

"El propósito es evitar que la Mancomunidad se convierta en el cortijo del Partido Popular", ha afirmado Navas, quien ha advertido de "un evidente desequilibrio en el reparto de fondos y un uso poco justificable de los recursos públicos" por parte del presidente, Manuel Cardeña.

Según el portavoz socialista, "la Mancomunidad debe ser una herramienta de cooperación y apoyo técnico entre municipios, no una extensión del aparato político del PP". Por ello, la propuesta plantea que toda inversión o gasto extraordinario se someta "a criterios reglados y verificables", con publicidad y participación de todos los grupos.

Navas ha puesto como ejemplo de la que considera "deriva sectaria" la reciente concesión de la Medalla de la Costa del Sol al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, una decisión que, según ha criticado, "se adoptó sin debate ni diálogo con el resto de fuerzas políticas, amparándose únicamente en la mayoría del PP".

"Es un auténtico atropello institucional premiar a quien mantiene servicios públicos esenciales, como la sanidad, en un estado de deterioro preocupante", ha señalado Navas. "Los alcaldes del PP deben decidir si están con sus vecinos o con la defensa ciega de Juanma Moreno", ha añadido.

Navas ha criticado que el PP "vuelve a actuar de espaldas a la Asamblea", tras aprobar nuevas inversiones sin llevarlas a debate ni someterlas al conocimiento de los representantes municipales que conforman el órgano de gobierno mancomunado.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella y diputada nacional, Isabel Pérez, ha insistido en el rechazo a la concesión de una medalla al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y ha subrayado que la institución mancomunada "tiene como objetivo coordinar y mejorar los servicios de los municipios, no entrar en actos partidistas ni premiar gestiones que están siendo duramente cuestionadas por la ciudadanía".

Pérez ha recordado que la Mancomunidad debe centrarse en ofrecer apoyo técnico, administrativo y de gestión a los ayuntamientos, especialmente en materias tan sensibles como el abastecimiento de agua, la recogida de residuos o la promoción turística conjunta.

"Nuestra prioridad debe ser mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, no aplaudir decisiones políticas que han perjudicado gravemente a las vecinas de la Costa del Sol", ha señalado.

En este sentido, Pérez ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno andaluz en el sistema de cribado de cáncer de mama, que ha dejado a miles de mujeres sin las revisiones preventivas necesarias. "Es incomprensible que se premie a un presidente cuya gestión sanitaria ha sido nefasta y que ha generado alarma entre las mujeres de nuestros pueblos y ciudades", ha afirmado Pérez.

"Desde el PSOE creemos firmemente en el papel de la Mancomunidad como herramienta de cooperación y servicio público, no como escaparate político al servicio del PP", ha concluido la diputada en el Congreso, quien ha pedido que se devuelva a la institución su carácter técnico, neutral y orientado a la mejora de la calidad de vida en los municipios de la Costa del Sol.