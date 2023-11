El PSOE pide a Moreno que "atienda ya las reivindicaciones de los regantes de Benamargosa y luche contra la sequía

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista de Benamargosa (Málaga), Salvador Arcas, ha pedido este domingo al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "atienda ya las reivindicaciones de los regantes de Benamargosa" y "luche contra la sequía, así como de los consumidores de agua potable, que siguen sufriendo recortes en el suministro".

Arcas, que ha estado acompañado por el diputado provincial José Juan Jiménez y por el portavoz socialista en la Mancomunidad de la Axarquía, Antonio Yuste, ha recordado que el Gobierno regional "ha establecido un recorte del 15% en el suministro de agua al municipio, sabemos que no llueve pero también que no se está actuando contra la sequía después de todos estos años de gobierno del PP".

"Necesitamos solventar este problema, por eso también vamos a apoyar a la plataforma de regantes que se ha constituido para que se tengan en cuenta sus reivindicaciones ya que sufren el aumento de coste de los productos que se utilizan en el campo", ha agregado.

De igual modo, ha incidido en que "desde el Ayuntamiento hemos pasado por pleno y logrado el apoyo unánime a esta plataforma, espero que sirva para que se atiendan las necesidades de Benamargosa".

Por su parte, José Juan Jiménez ha criticado en un comunicado que, ante la falta de recursos hídricos, "el Gobierno de la Junta y la Diputación se han olvidado de los municipios menores de 5.000 habitantes, más ahora en materia de agua".

"No podemos entender que el gobierno haya comprometido el gasto de 100 millones para una desaladora y que no se estén dando pasos para que sea realidad porque todavía no existen los informes técnicos que definirán dónde va a colocarse", ha señalado.

Por último, ha señalado que "se está cortando el agua a la ciudadanía y a los regantes, se está llegando a un extremo que es insostenible para esta comarca, para sus cultivos y para la producción agrícola y ganadera, por eso pedimos a Moreno Bonilla que acelere la construcción de la desaladora".