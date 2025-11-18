El PSOE pide a De la Torre que reclame a la Junta "la condonación de la deuda por las obras del metro"

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que "adopte una postura firme" frente a la Junta de Andalucía para "conseguir la condonación de más de 83 millones de euros que el Gobierno andaluz exige al Consistorio por las obras del metro".

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha recordado que esta es una infraestructura "que debe ser asumida íntegramente por la Junta" y ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pretende cargar sobre los malagueños una deuda que no les corresponde".

Los socialistas solicitarán en la Comisión de Economía del próximo jueves una comparecencia del concejal de Hacienda, Carlos Conde, para que detalle el estado del litigio entre ambas administraciones y explique por qué el Ayuntamiento "no está defendiendo con claridad los intereses de Málaga".

Según Pérez, la Junta tendría "capacidad económica suficiente" para condonar esta deuda si aceptara la quita ofrecida por el Gobierno de España. "Lo contrario supone asfixiar a los malagueños con más impuestos y más cargas", ha añadido.

En este punto, ha criticado, además, la "nula planificación" del Ayuntamiento "ante el inminente inicio de las obras del metro en Eugenio Gross, que coinciden con la campaña de Navidad y afectarán al tránsito y a la actividad comercial de la zona".

"Estas obras podrían haberse iniciado en enero. El Ayuntamiento ni ha previsto alternativas ni ha puesto en marcha ayudas para minimizar el impacto", ha afirmado y ha señalado incluso "la ausencia de iluminación navideña" en las calles del entorno.

Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha recordado que estas obras se prolongarán previsiblemente hasta 2030, lo que generará "molestias continuadas y pérdidas económicas a comerciantes y vecinos".

Así, ha reprochado al equipo de gobierno que "rechazara la propuesta del PSOE para crear ordenanzas con ayudas, bonificaciones fiscales y subvenciones destinadas a negocios afectados por obras de larga duración, mientras que sí se aprobaron medidas similares en otras zonas como el Paseo Marítimo de Pedregalejo".

Sánchez ha mostrado también su preocupación por la deuda reclamada por la Junta de Andalucía, "de la que ni siquiera está claro que exista una base real". Por ello, la edil ha pedido explicaciones sobre las cantidades aportadas hasta ahora por el Ayuntamiento y sobre la situación del conflicto administrativo.

El grupo municipal socialista ha insistido en que el Ayuntamiento "debe apoyar a los vecinos y comerciantes afectados por las obras del metro y actuar con determinación para defender los intereses de Málaga frente a la Junta". "La ciudad necesita soluciones, no seguir dando la espalda a vecinos y comerciantes", han concluido.