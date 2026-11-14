PSOE pide el voto en la Málaga del interior para "acabar con ciudadanos de primera y de segunda"

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, en un encuentro electoral. - PSOE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha pedido en la localidad malagueña de Ronda el voto de los vecinos y vecinas de la Serranía y de todos los municipios del interior de la provincia "para acabar con una Málaga de dos velocidades". "No queremos una Málaga con ciudadanos de primera y de segunda", ha dicho.

"Queremos una provincia que avance sin dejar atrás a ningún pueblo y en la que todos los malagueños tengan los mismos derechos y oportunidades, vivan donde vivan", ha afirmado Bernal, quien ha advertido de que en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "está en juego el futuro de la Málaga del interior".

Así, ha asegurado que la provincia se juega "avanzar o retroceder". "Nos jugamos que nuestros pueblos tengan futuro o que sigan perdiendo oportunidades. Por eso pedimos el voto al PSOE, porque somos la garantía de igualdad de oportunidades y de defensa de los servicios públicos", ha señalado.

El candidato socialista ha denunciado que "el PP es una máquina de generar desigualdades" y ha puesto como ejemplo la situación de la Serranía de Ronda tras ocho años de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. "Ocho años de promesas incumplidas. ¿Dónde está la autovía de Ronda? ¿Dónde están las mejoras en sanidad y educación? Los vecinos y vecinas de la Serranía siguen esperando mientras el PP continúa prometiendo lo mismo una y otra vez", ha criticado.

Asimismo, Bernal ha extendido sus críticas a la gestión del PP al frente de la Diputación de Málaga que, ha dicho, "debería ser la principal aliada de los pequeños municipios, especialmente de los pueblos del interior, que son los que más necesitan el respaldo de las instituciones".

Pero, se ha preguntado, "¿qué pasa con las carreteras provinciales? ¿Qué pasa con la atención a los municipios que más lo necesitan?". En este sentido, ha asegurado que "el PP ha prometido mucho y ha incumplido demasiado" y ha advertido de que "quien ha incumplido y mentido a los vecinos no merece su confianza".

Frente a estas políticas, Bernal ha defendido el compromiso del PSOE con la lucha contra la despoblación, la mejora de las comunicaciones y el fortalecimiento de los servicios públicos. "Vivir en un pueblo no puede ser una desventaja. El lugar de residencia no puede determinar los derechos de las personas ni las oportunidades de nuestros jóvenes. Esa es la igualdad que defendemos los socialistas", ha subrayado.

Por último, ha realizado un llamamiento a la movilización masiva en Ronda, en la Serranía y en toda la Málaga del interior el próximo 29 de noviembre. "Nos jugamos seguir avanzando y fortaleciendo nuestro Estado del bienestar frente a quienes vienen con las tijeras y la motosierra. Pido el voto para el PSOE para que no haya una Málaga de dos velocidades, para que nuestros pueblos tengan futuro y para que todos los malagueños y malagueñas tengan los mismos derechos y oportunidades", ha concluido.