PSOE-A propone un plan integral contra el acoso escolar en Andalucía dotado de 20 millones de euros anuales

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha anunciado este jueves la propuesta de un plan integral contra el acoso escolar en la Comunidad autónoma andaluza, dotado con 20 millones de euros anuales, que incluya "recursos económicos suficientes, plazos de actuación claros, evaluación externa y la participación de toda la comunidad educativa".

La iniciativa, presentada recientemente por el PSOE en el Parlamento andaluz en forma de proposición de ley, contempla el refuerzo de profesionales en los centros educativos, la actualización de los protocolos de actuación y la creación de equipos de intervención urgente para actuar en casos graves de acoso escolar.

En rueda de prensa en Málaga, junto al secretario de Educación del PSOE malagueño, Antonio Ruiz, Alba ha criticado que el órgano andaluz encargado de la convivencia escolar "lleva dos años sin reunirse, pese a ser el responsable de analizar e investigar los casos de acoso escolar en las aulas andaluzas".

"Esto es una vergüenza institucional. No estamos hablando de un despiste ni de un retraso burocrático, estamos hablando de un abandono deliberado de una de las responsabilidades más sensibles que tiene un gobierno: proteger a los menores", ha afirmado la socialista.

Según ha señalado, mientras la Junta de Andalucía "presume de una magnífica gestión", el acoso escolar "sigue existiendo, las familias continúan sin respuesta y los centros educativos se encuentran completamente solos". "La convivencia escolar no se gestiona con congresos, ni con notas de prensa, ni con páginas web vacías. Se gestiona trabajando, reuniéndose y cumpliendo la ley, y aquí no se está cumpliendo", ha recalcado.

La responsable socialista ha advertido de que "cuando un gobierno no evalúa es porque no quiere que se conozcan las cifras ni la dimensión real del problema" y ha alertado de que Málaga se ha convertido "en el epicentro del acoso escolar en Andalucía, concentrando el 82% de los casos registrados en toda la comunidad".

Para Alba, este dato "es el resultado directo de la dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla, de la falta de recursos, de profesionales, de formación específica y de un protocolo completamente obsoleto que deja a los menores desprotegidos".

Ha recordado que el Gobierno andaluz "está incumpliendo la normativa vigente", ya que el observatorio de convivencia escolar "no se reúne desde hace dos años y su último informe es de hace una década, a pesar de que el decreto 19/2007 obliga a reuniones semestrales y a la elaboración de planes anuales".

Además, ha alertado de que el acoso se ha trasladado en gran parte al entorno digital, "para el que ni el sistema educativo ni muchas familias están preparadas", mientras que en toda Andalucía "solo hay 71 educadores sociales para todos los centros educativos", lo que supone que "apenas" entre el 2% y el 3% de los centros cuenta con este perfil profesional.

"La convivencia no se improvisa, se trabaja con profesionales, y lo que tenemos ahora es una decisión política que genera desigualdad entre centros", ha subrayado.

Frente a esta situación, el plan integral del PSOE plantea una dotación estable de 20 millones de euros anuales, una evaluación externa, el refuerzo real de coordinadores de bienestar, orientadores educativos y educadores sociales, y la creación de equipos de actuación urgente con protocolos que permitan intervenir en un plazo máximo de 48 horas.

Asimismo, propone una revisión completa de los protocolos con un enfoque preventivo y restaurador, seguimiento obligatorio durante dos años y una protección específica frente al ciberacoso, el acoso LGTBIfóbico y el acoso al alumnado con discapacidad.

El plan también incluye la incorporación de la educación emocional y la mediación escolar desde infantil hasta bachillerato, así como atención psicológica gratuita en un plazo máximo de 48 horas, apoyo jurídico a las familias y programas de seguimiento para garantizar que ninguna víctima quede sola.

"No estamos hablando de papeles ni de gestión administrativa, estamos hablando de la protección de niños y niñas que sufren acoso escolar cada día. Cada día que el observatorio no se reúne es un día más de abandono por parte de Moreno Bonilla", ha afirmado Alba, quien ha asegurado que el PSOE "no va a normalizar este abandono".

Por su parte, el secretario de Educación del PSOE de Málaga ha señalado que el caso del centro de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco "no es más que la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en muchos centros educativos".

"El profesorado se siente indefenso, los equipos directivos se ven con las manos atadas y los conflictos acaban derivando a la justicia ordinaria porque no hay recursos para resolverlos dentro de los centros", ha explicado Ruiz.

Ha defendido que el plan presentado por el PSOE es "la herramienta que necesitan los centros educativos" y ha subrayado que la dotación de 20 millones de euros permitirá "empezar a trabajar de forma seria y eficaz contra el acoso escolar".