El PSOE reclama a Moreno inversiones "para mejorar las comunicaciones de los pueblos del interior de la Axarquía"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar junto a alcaldes de la Axarquía en Alfarnatejo - PSOE

ALFARNATEJO (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "inversiones para mejorar las comunicaciones de los pueblos del interior de la Axarquía".

Durante una visita a Alfarnatejo (Málaga), junto a su alcalde, Daniel Benítez, ha asegurado que "si queremos luchar contra la despoblación, si queremos mantener vivos nuestros pueblos del interior, nuestros pequeños tesoros en la provincia, es necesario que cuenten con buenas comunicaciones".

"Desgraciadamente, Moreno también ha abandonado a nuestros pueblos del interior. No hay ni un solo euro en los presupuestos de la Junta de Andalucía para las carreteras que permiten dar vida a estos municipios", ha lamentado Aguilar.

Por su parte, el alcalde de Alfarnatejo, Daniel Benítez, se ha preguntado "cómo pretendemos que los pueblos se llenen de gente y de trabajo si las carreteras están abandonadas". "La Junta de Andalucía tiene totalmente olvidadas las carreteras de acceso de Colmenar a Alfarnate y de Riogordo a Alfarnatejo", ha añadido.

Por otro lado, en una visita a Alfarnate (Málaga), Aguilar ha valorado el proyecto 'Sakura Fusion', una iniciativa que cuenta con el apoyo del Gobierno de España y que persigue la lucha contra la despoblación, celebrando la floración de los cerezos y la cultura japonesa.

"El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha concedido una ayuda de 180.000 euros a este pequeño municipio del interior de Málaga para apoyar el proyecto Sakura Fusion", ha destacado Aguilar.

El alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, ha explicado que esta iniciativa "permitirá revitalizar el municipio mediante la creación de una infraestructura verde inspirada en la cultura japonesa, especialmente en torno al cerezo". "El proyecto integra sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y cohesión social para hacer frente al reto demográfico de la despoblación rural", ha detallado.