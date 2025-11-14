El PSOE reclama en el Parlamento inversiones en materia de agua para la comarca de Antequera

MÁLAGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado en el Parlamento de Andalucía inversiones en materia de agua para la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una pregunta dirigida a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para conocer "qué actuaciones contempla la Junta de Andalucía en 2026 en materia de abastecimiento, depuración y gestión hídrica en los municipios de la zona".

El alcalde de Cuevas Bajas (Málaga) y diputado provincial socialista, Manuel Lara, ha asistido al Parlamento andaluz junto al alcalde del municipio malagueño de Campillos, Daniel Gómez, donde han mantenido una reunión con la portavoz socialista en Agricultura, Ana María Romero, y con los parlamentarios andaluces por Málaga, entre ellos el secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.

"Hoy nos encontramos aquí, en el Parlamento de Andalucía, por un asunto muy importante y vital para todos nosotros: el agua. El agua potable, el agua para el consumo humano. En mi municipio, en Cuevas Bajas, cada verano convivimos con la preocupación por la falta de recursos, un problema que condiciona el desarrollo de cualquier localidad", ha afirmado Lara.

Asimismo, ha incidido en que "estamos aquí informándonos, preguntando y reivindicando que se dé una solución a esta situación que, por desgracia, afecta a toda nuestra comarca, la comarca de Antequera".

Lara ha recordado que los presupuestos de la Junta para 2026 "no contemplan inversiones en depuración ni en abastecimiento de agua para la comarca de Antequera".

Al respecto, ha señalado que "solo incluyen una partida específica para toda la zona: 170.420 euros destinados a la museografía y equipamiento del Museo de los Dólmenes, un proyecto inaugurado hace tres años y que sigue apareciendo en las cuentas autonómicas".