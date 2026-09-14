PSOE-A reclama al PP-A "transparencia" y dejar de "vetar" una comisión de investigación sobre incendios en el Parlamento

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, comparece ante los medios. (Foto de archivo). - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este lunes "transparencia" al PP-A y que deje de "vetar" en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre los grandes incendios forestales que se han registrado este verano en Andalucía, para lo que el Grupo Socialista ha presentado una iniciativa.

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario por dicha provincia Josele Aguilar se ha pronunciado sobre este asunto en una rueda de prensa en Málaga en la que ha aludido al "devastador" incendio forestal declarado este fin de semana en el término malagueño de Benahavís, ocasión que ha aprovechado para criticar que el PP-A "se opone" a que en el Parlamento de Andalucía se pueda "abrir una comisión de investigación" para conocer, entre otras cuestiones, "las causas de los dos gravísimos incendios" registrados este verano con origen en Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva), un fuego este último que "se extendió hasta la provincia de Sevilla", según ha recordado.

El parlamentario socialista ha defendido la conveniencia, a su juicio, de crear dicha comisión de investigación en el Parlamento para "conocer exactamente qué fue lo que pasó" en "dos de los incendios de mayor dimensión" que se han producido en "toda España".

Josele Aguilar ha subrayado que como consecuencia del incendio de Los Gallardos fallecieron 15 personas, y ha incidido en defender que eso "sólo daría lugar a que el PP permitiese abrir la comisión de investigación" que reclama el Grupo Socialista si, como dicen los 'populares', "no había nada que reprochar" a la actuación de la Junta en este incendio, "sobre todo para saber qué fue lo que pasó, qué ha podido fallar y que no vuelva a ocurrir en el futuro", ha abundado.

El representante del PSOE ha advertido además de que "los sindicatos están denunciando la carencia de medios de los bomberos forestales", así como que el dispositivo Infoca "no está completado en la provincia de Málaga", y "hay 70 miembros que faltan por cubrirse de la plantilla".

De igual modo, ha querido trasladar, en nombre del PSOE de Málaga, su "solidaridad" con los tres heridos que ha ocasionado el incendio de Benahavís, así como su "solidaridad, apoyo y agradecimiento a los bomberos forestales y a todos los integrantes del Infoca, también a los agentes forestales" que están luchando contra dicho incendio en la provincia de Málaga.

Dicho esto, ha dirigido un mensaje al PP-A, el de que "es necesaria la transparencia", y "no puede poner una mordaza al Parlamento de Andalucía para analizar y examinar algo que es de la competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía, como es el dispositivo Infoca", de extinción de incendios forestales, por lo que ha instado al Grupo Popular a que "reconsidere su posición de vetar esa comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía". "Se trata de conocer la verdad y de que lo que ha pasado este verano no vuelva a ocurrir en el futuro", ha zanjado Josele Aguilar.