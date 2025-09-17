El PSOE reprocha a Moreno que 200 niños de Estepona (Málaga) "hayan comenzado el curso escolar en aulas prefabricadas"

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina. - PSOE DE MÁLAGA

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reprochado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que 200 escolares de la ciudad malagueña de Estepona "hayan iniciado el curso en aulas prefabricadas por la falta de inversiones en infraestructuras educativas en el municipio".

Así lo han expresado en rueda de prensa la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, y la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, en que Alba ha dicho que "Moreno no está haciendo absolutamente nada en Estepona, está desmantelando la escuela pública".

A su juicio, la educación especial "está recibiendo un ataque sin precedentes en la historia de Andalucía, con recortes de recursos y de derechos para el alumnado más vulnerable". "Faltan profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje y técnicos de integración social, además con condiciones laborales pésimas. Son los profesionales que garantizan la inclusión y la igualdad de oportunidades", ha agregado.

En materia de infraestructuras, la responsable socialista ha advertido de que "casi 3.000 escolares han empezado el curso en aulas prefabricadas en la provincia de Málaga y 200 de ellos en Estepona. Ni la ampliación del CEIP Ramón Lago ni la del IES Tomás Hormigo, que el PP lleva siete años prometiendo, se han ejecutado".

"Son siete años perdidos mientras se eliminan aulas en la escuela pública, se masifican otras y se favorece a la privada, sin ampliar la oferta de formación profesional pública", ha agregado Alba, quien también ha lamentado que el Gobierno andaluz "haya rechazado casi 18.000 millones de euros de condonación de la deuda ofrecidos por el Ejecutivo central".

La socialista ha considerado que "es indecente que Moreno renuncie a esos recursos, mientras desmantela la educación pública, cuando son necesarios para nuevas infraestructuras, reforzar la educación especial y bajar ratios".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Estepona, Emma Molina, ha dicho que el municipio "lleva seis años reclamando la ampliación del IES Tomás Hormigo y del CEIP Ramón Lago, sin que la Junta mueva un dedo". Además, ha subrayado que "Estepona necesita un nuevo instituto para descongestionar el Mar de Alborán y el Monterroso y Moreno debe incluir esa inversión en el presupuesto que se aprobará en los próximos meses".

Molina también ha pedido al alcalde, José María García Urbano, que "asuma su responsabilidad en conservación y mantenimiento de los centros. El Ayuntamiento presumió de destinar 250.000 euros al inicio del curso escolar para la puesta en funcionamiento de los centros educativos y eso es mentira, el CEIP Ramón García no recibió ni un solo euro. Solo comenzaron a pintar tras las quejas masivas de padres y madres".

"Desde el PSOE exigimos al presidente de la Junta y al alcalde de Estepona que dejen de mirar hacia otro lado y apuesten de una vez por la educación pública, por los colegios e institutos de nuestro municipio y por el futuro de nuestros niños y niñas", han concluido Molina.