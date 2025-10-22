PSOE: "Sánchez refuerza la Dependencia y atención a pacientes con ELA frente a los años de infrafinanciación del PP"

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada en el Congreso, Mari Nieves Ramírez, y el secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE de Andalucía y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo - PSOE

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada en el Congreso, Mari Nieves Ramírez, ha valorado este miércoles que el Ejecutivo central "ha seguido dando pasos muy importantes para ensanchar derechos y demostrar, una vez más, que siempre está del lado de la gente y de quien más lo necesita".

"Pedro Sánchez refuerza la Dependencia y la atención a los pacientes con ELA frente a los años de infrafinanciación del PP", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que "este refuerzo económico supone que el Gobierno continúe inyectando financiación a las comunidades autónomas, garantizando que los recursos lleguen donde más falta hacen, a las personas y familias que conviven cada día con la dependencia y con enfermedades tan duras como la ELA".

Así ha valorado Ramírez que el Gobierno de España ha reforzado el sistema de atención a la dependencia con la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley que incrementa en 500 millones de euros la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y da cumplimiento efectivo a la Ley ELA.

En este sentido, ha recordado que "también se ha creado un nuevo nivel de atención, el grado 3 plus de dependencia extrema, pensando en quienes padecen enfermedades irreversibles que requieren cuidados integrados y continuados".

Además, ha subrayado que "la dignidad y el cuidado no entienden de horario" y ha precisado que "las personas con ELA y otras enfermedades graves tendrán derecho a una prestación económica para sufragar una atención continuada 24 horas al día que podrá alcanzar hasta 10.000 euros mensuales por paciente".

Ha destacado que esta medida "cumple con las personas que más lo necesitan y que lo estaban esperando" y ha pedido a la Junta de Andalucía "agilizar las listas de dependencia, porque no puede seguir avergonzando a las familias con su falta de sensibilidad y de prioridad".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado con hechos su compromiso con el bienestar social, revirtiendo los recortes aplicados por el PP y situando a España a la vanguardia en la atención a la dependencia", ha agirmado y ha defendido que "esta inversión no solo garantiza derechos, sino que también genera empleo estable en el sector de los cuidados, especialmente en el ámbito local y provincial".

Por su parte, el secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE de Andalucía y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha afirmado que "la aprobación del nuevo Real Decreto-ley por parte del Gobierno ha supuesto un paso decisivo en el cumplimiento de la Ley ELA y el refuerzo del sistema de dependencia con más de 500 millones de euros".

Al respecto, ha explicado que "esta medida beneficiará solo en la provincia de Málaga a más de 150 personas, en un territorio donde hay más de 73.000 con reconocido el grado 3 de gran dependencia".

Ruiz Espejo ha señalado que "el Gobierno ha dado respuesta a las reivindicaciones de las personas enfermas y sus familias, garantizando una atención de 24 horas a quienes se encuentran en fases más avanzadas de la enfermedad".

De igual modo, ha considerado que "es un paso histórico en el refuerzo de la dependencia y una diferencia clara respecto al Partido Popular, que cuando gobernaba infrafinanciaba el sistema".

El parlamentario andaluz ha lamentado que "el Gobierno de Juanma Moreno no haya mostrado la misma sensibilidad ante las personas dependientes ni haya reforzado los servicios públicos en Andalucía".

Así, ha reclamado "que la Junta complemente los fondos del Estado y destine más recursos propios para reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la atención, especialmente en provincias como Málaga, donde la presión asistencial es mayor".

Por último, desde el PSOE han recordado que la Ley ELA, aprobada por unanimidad y en vigor desde octubre de 2024, "establecía un plazo de un año para adaptar el SAAD,"un mandato que el Gobierno ha cumplido con este Real Decreto-ley , que beneficiará a 4.000 enfermos en España, 600 en Andalucía y unos 150 en la provincia de Málaga". En este sentido, precisan, "se asegura que frente a los recortes del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue avanzando en derechos y fortaleciendo el Estado del bienestar".