PSOE tacha "cortina de humo" propuesta sobre pisos turísticos: "No es suficiente para atender necesidades de vivienda"

Pérez insiste en que "mientras no se declare Málaga como zona tensionada y no se construya más VPO, no se acabará con el problema de vivienda"

MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, se ha dirigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, después de que la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, haya presentado la última propuesta del Ayuntamiento para poner límite a pisos turísticos por zonas de la ciudad y ha advertido de que "no es suficiente para atender las necesidades de vivienda y no bajará el precio del alquiler".

"El alcalde ha lanzado una cortina de humo apretado porque el 9 de noviembre", día de la movilización por la vivienda, "miles de personas le van a volver a decir que no se quieren ir de su ciudad".

Ha recordado que "mientras Barcelona tiene casi dos millones de ciudadanos y cuenta con 8.000 viviendas turísticas en la ciudad de Málaga, con menos de 600.000 habitantes tenemos más de 12.500 viviendas de uso turístico. Barcelona, Madrid, Zaragoza y San Sebastián son ciudadanos con más habitantes que Málaga que ya han dado el paso para frenar este problema habitacional que afecta a todo el país".

También ha lamentado que "este grave problema que sufrimos en nuestra ciudad lo ha creado De la Torre y su modelo de ciudad, en el que sobran los malagueños". A juicio de Pérez, "De la Torre no ha hecho absolutamente nada hasta el momento".

Pérez ha vuelto a criticar el "modelo de ciudad de la derecha, a la que no le importa que más de 5.000 malagueños tengan que hacer la maleta porque no pueden pagar una casa ni en alquiler ni en compra porque los precios son inalcanzables".

Así, Pérez ha animado al Ejecutivo local "a dar los pasos que hay que dar", que son "declarar a toda la ciudad tensionada por el precio del alquiler y empezar a dar marcha atrás a la concesión de licencias de uso turísticos a viviendas residenciales. Un a casa debe ser un hogar, no un hotel", ha expresado.

De igual modo, Pérez se ha referido a la medida anunciada por el equipo de gobierno, recordando que se prohibirá, "a partir de ahora", nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad desde principios del mes de noviembre.

Al respecto, ha apuntado que "echamos de menos barrios distritos donde los pisos turísticos se están convirtiendo en un serio problema, como Bailén-Miraflores y Ciudad Jardín, donde no se menciona actuación alguna en la información municipal".

"En este momento no valen las medias tintas, sino que hay que ser valientes. Desde el PSOE llevamos años advirtiendo de que este fenómeno traería problemas, ha creado un problema dramático para miles de familias. Y lo que pedimos a De la Torre es que ponga en marcha medidas reales, no cortinas de humo. Málaga debe ser declarada en su totalidad una ciudad tensionada por el alquiler y Ayuntamiento y Junta deben tomar se en serio la construcción de vivienda protegida", ha concluido.