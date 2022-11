El PSOE tacha de "improvisación continua" las políticas de movilidad del PP en Málaga "tras eliminar otro carril bici"

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Jorge Quero ha tachado de "improvisación continua" las políticas de movilidad del PP en Málaga "tras eliminar otro carril bici, concretamente el ubicado en la avenida Carlos Haya".

"Los grandes perjudicados de esta falta de planificación son los ciudadanos que de un día a otro se encuentran con una falta de infraestructuras de movilidad sostenible activa, ya sea andando o en bicicleta, con vías ciclistas mal planificadas, inseguras, con falta de mantenimiento y sin señalizar", ha advertido.

En este punto, ha agregado que "el equipo de gobierno está llevando a cabo una actuación en dicho carril con la marca que caracteriza la política de movilidad del Partido Popular, que se traduce en improvisación y falta de planificación. Y lo más grave, este descontrol pone en grave peligro a peatones y ciclistas al no realizar alternativas seguras segregadas que fomenten la movilidad activa sostenible segura, ya sea andando o en bicicleta".

Desde el grupo municipal socialista, ha recordado, "llevamos años denunciando la falta de mantenimiento de señalética en los diferentes carriles bici, con casos tan flagrantes como el que transcurre por la Alameda Principal, donde se ha optado por poner cintas adhesivas que no advierten a los viandantes de la existencia de dicho carril, y que además se ha despegado en varios tramos del recorrido unos días después de su colocación. Otro de los casos ha ocurrido en la avenida Carlos Haya donde desde hace años junto a los vecinos llevamos pidiendo un carril bici seguro y segregado del tráfico pesado".

También el concejal socialista ha asegurado que "el actual carril bici con más de 20 años, se construyó de manera provisional y resta gran parte de la acera a quienes se desplazan a pie, además de que el firme es deslizante y no hay señalización que indique su trazado, que utilizan a diarios centenares de personas".

"El equipo de gobierno ha anunciado la retirada de este carril bici, pero lo que le pedimos es la construcción de uno nuevo segregado y no su sustitución por el carril 30, ya en vigor, que pone en peligro a usuarios de vehículos de movilidad personal obligándoles a desplazarse junto a coches y camiones", ha señalado.

Según Quero, "hace varios meses nos reunimos con los vecinos de la avenida Carlos Haya que piden la creación de un carril bici seguro, señalizado, con pavimento antideslizante y segregado del tráfico pesado. El actual no era seguro ni garantiza la integridad de los centenares de malagueños que lo utilizan, ya que no cumple con las mínimas normas de seguridad para ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal al no estar señalizado, además al ocupar gran parte de la acera se producían atropellos debido a la falta de espacio".

Por todo ello, desde el grupo municipal socialista han pedido al Ayuntamiento de Málaga que "fomente la movilidad personal responsable con el medio ambiente, ya que a través de sus últimas acciones pone de manifiesto que no cree en el uso de la bicicleta o del patinete como medio de transporte urbano".

"Además, la movilidad sostenible en nuestra ciudad debe ser consensuada con la población o con asociaciones representativas como Ruedas Redondas, por ello tras hablar con los vecinos de la zona pedimos al Ayuntamiento de Málaga que realice una auditoría para conocer las necesidades y los requerimientos que deberá cumplir el carril bici definitivo, ya que no estamos a favor de convertir el carril de la carretera más cercano a la acera en un carril 30, que obligará a los usuarios de bicicleta y patinetes a circular junto al tráfico pesado", ha apostillado.

Así, han incidido en que "debemos impulsar medidas para un reparto más justo del espacio urbano en detrimento del vehículo a motor contaminante, algo primordial para una ciudad que aspira a ser sede de la Exposición Internacional 2027, con una propuesta sobre la evolución de las ciudades y el desarrollo sostenible", ha concluido.