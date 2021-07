PSOE ve preocupantes los datos e insta al Ayuntamiento a decidir ya sobre la Feria de Málaga, "cada día menos probable"

Pide que se destine el presupuesto de eventos no celebrados a comerciantes y feriantes afectados por los eventos suspendidos

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha advertido sobre el aumento de contagios por COVID-19 en la ciudad, con 1.448 contagios más este pasado sábado en la provincia, donde hay 240 hospitalizados y tres nuevos fallecidos notificados. Por ello, la edil socialista Alicia Murillo ha considerado preocupantes estos datos y ha instado adoptar ya una decisión sobre la celebración de la Feria.

Así, ha señalado que "todos los grupos municipales hemos valorado la posibilidad de que la feria se celebrase en el mes de septiembre, ya que nadie quiere prescindir de la celebración de un evento tan importante para nuestra ciudad desde el punto de vista cultura y por su impacto económico". Sin embargo, los datos de contagio "son alarmantes y avanzan cada semana, luego la celebración de la Feria de Málaga se ve cada día menos probable".

Por todo ello, ha considerado que "lo sensato sería tomar ya una decisión y ayudar con el dinero no gastado a los económicos implicados. Nos referimos a los comerciantes, feriantes y otros grupos que desempeñan su labor durante la Feria", ha insistido la socialista.

En este sentido, ha reiterado al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos que destine el presupuesto de eventos no celebrados para comerciantes y feriantes afectados por la suspensión de los mismos debido a la pandemia de la COVID-19.

Ha recordado al equipo de gobierno local "el compromiso alcanzado para destinar a los autónomos de comercio ambulante y feriantes el presupuesto no gastado en eventos que no han podido celebrarse", caso de Semana Santa, la Feria, Carnaval o la noche de San Juan, entre otros. De esta forma, la socialista ha exigido al Ayuntamiento "que cumpla con lo acordado y ayude a las familias vulnerables que viven principalmente de días grandes en el calendario de nuestra ciudad, puesto que muchas de ellas no han ingresado nada en sus cuentas desde noviembre de 2019".

Murillo ha señalado que en enero presentaron una moción para que, "en función de la evolución de la pandemia, se estudiase trasladar el gasto habitual del presupuesto para eventos multitudinarios a líneas de ayudas para los sectores más afectados por estás suspensiones". De hecho, ha indicado que este punto fue uno de los tratados por el grupo municipal del PSOE con el alcalde, Francisco de la Torre, "para dar la abstención al presupuesto de 2021 durante muchas de las reuniones de negociación".