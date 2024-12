Puente, sobre el tren de la Costa del Sol: "No solo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren"

MADRID/MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha referido este miércoles al proyecto del tren de la Costa del Sol y ha asegurado que "no solo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren".

Así lo ha señalado Puente durante una comparecencia en el Congreso en la que ha abordado los efectos de la DANA sobre las infraestructuras y los servicios de transporte, así como de actuaciones.

En una de sus intervenciones el ministro ha incidido en que "estamos trabajando por fin en el tren de la Costa del Sol" y ha agregado, en ese sentido, en que "esto debería acogerlo con agrado el PP porque tenemos al alcalde de Málaga --Francisco de la Torre--, la alcaldesa de Marbella --Ángeles Muñoz--, muchos alcaldes de ese territorio reclamando este tren desde hace mucho tiempo".

"Este Gobierno se ha puesto a hacer el estudio del tren de la Costa del Sol y les voy a decir una cosa, y voy a reiterar lo que dije el otro día en redes sociales: No solo vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el tren", ha agregado.

Es más, ha subrayado que "ese tren es posible, y este Gobierno va a hacerlo posible, y va a hacer realidad el tren de la Costa del Sol en Málaga".

También Puente ha señalado que "este ministro no se caracteriza por hacer anuncios a humo de pajas": "Si decimos que lo vamos a hacer, ya pueden los andaluces creerlo, porque lo vamos a hacer".

No obstante, ha agregado que "eso sí, si confían en nosotros para hacerlo posible", porque "quienes desde luego seguro que no lo van a hacer son los gobiernos del PP, que durante muchos años no hicieron absolutamente nada por el tren de la Costa del Sol", ha concluido.