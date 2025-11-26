Puertos del Estado pide nuevos estudios técnicos sobre la torre del Puerto de Málaga

Futuro proyecto de la torre del puerto - PROYECTO HOTEL PUERTO

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la torre del Puerto, en el dique de Levante, vuelve a Málaga. Así, Puertos del Estado ha solicitado nuevos estudios técnicos en relación con el proyecto.

En concreto, según ha podido conocer Europa Press, el organismo estatal ve necesario "mayor justificación del interés general" y solicita "nuevos estudios técnicos".

Cabe recordar que el proyecto de la futura torre del puerto de Málaga está promovido por Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) y el fondo catarí Al Alfia a través de la sociedad Andalusian Hospitality II.

El proyecto supondrá una inversión estimada de unos 200 millones de euros y el diseño del proyecto es obra del arquitecto británico David Chipperfield.

REACCIÓN DEL ALCALDE

Al respecto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en que "es un tema administrativo, que no tengo datos para profundizar en él".

"Tengo la sensación de que el expediente se ha hecho por el Puerto de una manera completa y con todos los datos y todas las informaciones, pero si Puertos del Estado estima que falta algún documento, alguna cuestión, son muy libres de plantearlo hacia el Puerto y el Puerto ya lo estudiará, lo completará y lo mandará", ha expuesto.

Ha recordado, por otro lado, que "no es una promoción nuestra, es una promoción del puerto. Es verdad que hemos dicho siempre que tiene más ventaja que inconveniente", ha incidido, al tiempo que ha recordado que "Málaga necesita un hotel de cierta dimensión, de más capacidad, vamos a decirlo así, de gran lujo, etcétera; la ciudad lo necesita, turismo de excelencia, de calidad es lo que queremos y no hay muchos sitios para hacerlo".

Asimismo, ha recordado que "es un proyecto que ha tenido su recorrido desde el Puerto, que no hemos entendido siempre, de verdad, defendiendo el interés estético de la ciudad".

"Me siento con la tranquilidad de que puedo opinar sobre el tema del hotel, diciendo que tiene más ventajas que inconvenientes y que está fuera de lo que es el horizonte nuestro hacia la ciudad", ha reiterado.

Cuestionado por si teme que pueda considerarse que hay una modificación sustancial del proyecto y que pudiera tener que volver a la casilla de salida con un nuevo concurso, De la Torre ha reiterado que "no conozco el tema". "No tengo un solo papel de lo que se ha mandado para allá ni lo que se ha recibido aquí de Puertos del Estado", ha señalado.

OPOSICIÓN: PSOE

Por su parte, los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga han valorado esta información. Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, tras conocer la noticia, ha pedido "transparencia" al Puerto para que "manifieste cuál es el requerimiento que se le hace porque hay algunos indicios de que pueda ser un proyecto en el que se tenga que iniciar la tramitación de nuevo".

"Aquí no se han presentado informes que acrediten el interés general y, por tanto, lo que se hace es un requerimiento al Puerto de Málaga para que presente toda esta información", ha dicho Pérez, volviendo a insistir en pedir "transparencia" al Puerto, "al presidente de la autoridad, Carlos Rubio, que no sea tan oscuro a la hora de tramitar el proyecto que está llevando a cabo".

Además, ha pedido al alcalde que "se pronuncie". "¿Cuál es la posición que está tomando el alcalde?, que parece que se ha puesto de perfil", ha agregado.

Por último, ha aludido al paso del tiempo, ya que el proyecto tuvo un momento inicial en 2016, y "era otro momento de la ciudad de Málaga, pero a día de hoy no hay motivos para construir la torre del Puerto en el dique de Levante". "No tiene el mismo fundamento que se inició en el año 2016", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que "ha ido perdiendo apoyo con el paso del tiempo".

"Aquel momento fue distinto al de hoy y esperemos que la torre del Puerto quede aquí y haya llegado hasta aquí ese proyecto que no encaja en la bahía de Málaga, en el 'skyline' de la ciudad"; y, "por tanto entendemos que es un proyecto que ya llega a punto muerto", ha asegurado.

Así, ha insistido en que "nosotros entendemos lo que hemos manifestado, que no reúnen las condiciones necesarias para salvar lo que es el interés general y, por tanto, la autorización de puertos del Estado", pero "se tiene que pronunciar al puerto, tenemos que ver toda la documentación".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que "ya lo advertimos": "Este proyecto especulativo en ningún caso atiende al interés general".

"Lo hemos dicho hasta la saciedad. No hay interés general que atienda el proyecto especulativo; no hay interés general ninguno. Lo único que quieren es construir un gran hotel de lujo para llevárselo calentísimo, con un impacto tremendo y brutal en el 'skyline' de la ciudad, en términos medioambientales y en términos patrimoniales", ha agregado.

Así, ha dicho que esta "devolución del proyecto va en la buena dirección" y ha insistido en que "hay que paralizar este proyecto por tierra, mar y aire".

"Este proyecto no debe de llegar al Consejo de Ministros", ha agregado Morillas, añadiendo que "si De la Torre tuviera valentía y no estuviera apoltronado en su mayoría absoluta, lo que habría hecho ya es convocar una consulta ciudadana en la ciudad de Málaga para que los malagueños y las malagueñas pudiéramos pronunciarnos sobre este proyecto terriblemente lesivo para los intereses de la ciudad".

Por último, Morillas ha saludado que "la decisión que ha tomado Puertos del Estado devolviendo este proyecto camina en la buena dirección y vamos a seguir insistiendo en que este proyecto tiene que ser paralizado", ha concluido.