El punto de encuentro Simed-ACP Málaga convocará el 7 de noviembre a expertos destacados en sector inmobiliario

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, avanza en la agenda de contenidos. Así, el salón ya ha confirmado que el próximo 7 de noviembre, durante la primera jornada, tendrá lugar una nueva edición del 'Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga' con la participación de los expertos más destacados del sector para abordar las tendencias en el mercado de la vivienda y las oportunidades en el desarrollo de suelo.

La cita está organizada conjuntamente por la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Málaga (ACP Málaga) y Simed, ha indicado el Palacio de Ferias y Congresos en un comunicado.

Así, compartirán su experiencia, proyectos reales y estrategias nombres referentes del sector como Antonio Truan, director de España y Portugal de Ginkgo Advisor; Alberto Quemada, consejero delegado de LandCo; Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes; Francisco Javier Pérez, consejero delegado de Culmia; Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa; José Carlos Saz, consejero delegado de Habitat Inmobiliaria; Sergio Gálvez, consejero delegado de AQ Acentor, y Tomás Gasset, consejero delegado de Urbania.

También participarán Juan Manuel Rosillo, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de la Provincia de Málaga (ACP Málaga); Ignacio Peinado, presidente de FADECO Promotores, y Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE).

Empresas, entidades, profesionales y directivos del ámbito inmobiliario conocerán las líneas de trabajo y claves fundamentales en relación con el futuro de la industria, uno de los principales motores económicos. Simed tendrá lugar hasta el 9 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

PROGRAMA PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA INVERSIÓN

Simed acogerá otras citas "muy destacadas" en el calendario del sector inmobiliario como son el 'II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión', pionero de estas características en el ámbito nacional, y el 'II Encuentro Internacional sobre Viviendas Protegidas' que, coorganizado con Housing Europe, AVS Gestores Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga, abordará entre otros temas la financiación de vivienda en la Unión Europea con la participación de la secretaria general de Housing Europe, Sorcha Edwards.

En este punto, han señalado que como avance, estos encuentros tienen como objetivo ser un catalizador económico e impulsor de soluciones para los retos del sector residencial.

El salón se ha convertido en un punto de encuentro referente a nivel nacional entre la administración pública y el sector privado para identificar potenciales sinergias con promotores, constructores e inversores, y oportunidades de colaboración.

En este sentido, los foros recogen proyectos y oferta pública de suelo, las buenas prácticas en materia de viviendas y rehabilitación, entre otros temas.

Asimismo, tendrán lugar el 'II Foro de Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial', donde se analizarán las tendencias living y las oportunidades de inversión en segunda residencia, o 'La Casa del Futuro Sostenible y Digital' con las últimas innovaciones aplicadas al sector. Próximamente se avanzarán más novedades con respecto a los contenidos del programa profesional.

Simed está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Por su parte, son partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo Advisor, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania.

Idealista es el portal inmobiliario oficial. Colaboran Savills, Urbanitae, Andalucía Trade --Junta de Andalucía--, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Agrojardín, Atalaya Team y Finnova. Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (Fiabci).