Quirónsalud Marbella (Málaga) completa su labor como hospital de referencia en la clausura de The One Marbella 2026

Imagen del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) y su participación como centro hospitalario de referencia de The One Marbella 2026. - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha completado su participación como centro hospitalario de referencia de The One Marbella 2026, circuito deportivo que durante más de seis meses ha reunido a aficionados al golf y al pádel de la Costa del Sol y de diferentes países.

La competición, celebrada entre febrero y septiembre, ha contado con la participación de 24 jugadores de golf y 96 jugadores de pádel, confirmando el carácter internacional de dos disciplinas profundamente vinculadas a Marbella y la Costa del Sol como destino deportivo de referencia, según ha detallado la entidad sanitaria en una nota.

Como hospital de referencia del circuito, Quirónsalud Marbella ha puesto a disposición de participantes y organización sus recursos asistenciales y profesionales sanitarios, garantizando atención especializada ante cualquier eventualidad durante el desarrollo de todas las pruebas.

La colaboración con The One Marbella 2026 se ha enmarcado en la apuesta del Hospital Quirónsalud Marbella por la promoción de hábitos de vida saludables y el apoyo a iniciativas que fomentan la práctica deportiva.

A través de esta alianza, el centro ha reforzado la vinculación entre deporte, prevención y salud, valores que forman parte de la filosofía asistencial del grupo sanitario.

Asimismo, Quirónsalud ha señalado que la séptima edición de The One Marbella 2026 ha incluido cuatro pruebas de pádel disputadas en Los Monteros Racquet Club, Nueva Alcántara Club (NAC), Higuerón Sport Club y El Mirador Pádel & Tennis Club, además de un Máster Final celebrado nuevamente en Los Monteros Racquet Club.

En la modalidad de golf, el circuito ha recorrido los campos de Aloha Golf Club, Río Real Golf, Atalaya Golf & Country Club e Higuerón Marbella Golf Resort, sede también del Máster Final que puso el broche a la competición.

COMPROMETIDOS CON LA SALUD DEL DEPORTE

Con su participación en este evento, Quirónsalud se ha consolidado como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

En los últimos años también ha participado en la Generali Hexagon Cup 2026, en varias pruebas del circuito Premier Padel disputadas en España y actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros eventos como las finales de la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.