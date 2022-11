Raquel Sánchez, sobre la torre del puerto de Málaga: "Dejemos que las cosas se desarrollen en el ámbito en el que tocan"

MÁLAGA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado en relación con la torre del puerto que "no voy a entrar sobre futuribles" y ha abogado por dejar "que las cosas se desarrollen en el ámbito en el que tocan, y ahora toca resolverse aquí en la ciudad, en Málaga, y en el Ayuntamiento".

Así lo señalado la ministra tras ser cuestionada por los periodistas sobre este proyecto durante la firma de un protocolo entre su departamento, a través la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), y el Ayuntamiento de Málaga para la cesión gratuita de terrenos públicos para albergar la Exposición Internacional 2027, en un acto en el que también ha participado el alcalde, Francisco de la Torre.

"Yo no acostumbro a pronunciarme sobre futuribles, y no lo voy a hacer ahora tampoco. Evidentemente, lo hemos comentado con el alcalde, este es un proyecto que ahora está aquí, en el ámbito municipal, del Ayuntamiento", ha incidido la ministra.

Así, ha recalcado que "en el momento en el que se resuelvan, si es que se resuelve la tramitación o se reúne el consenso necesario para este proyecto, nosotros es cuando entraremos a determinar y evidentemente a analizar el mismo".

"Yo no voy a entrar sobre futuribles, porque no lo hago nunca y no lo voy a hacer ahora; y dejemos que las cosas se desarrollen en el ámbito en el que tocan, y ahora toca resolverse aquí en la ciudad, en Málaga, y en el Ayuntamiento", ha agregado.

En el pasado pleno municipal se aprobó con 16 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y Cs y 15 en contra --de PP y el edil no adscrito Juan Cassá-- cuestionar "la idoneidad del proyecto del hotel rascacielos del puerto en el contexto actual de la ciudad".

Así, Cs, socio de gobierno del PP en el Consistorio de Málaga, apoyó este primer punto --enmendado--, de la moción urgente presentó el PSOE pero, por otro lado, no salió adelante al contar con los votos en contra de PP, Cs y el edil no adscrito los otros dos puntos de la iniciativa.