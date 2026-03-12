Recuperados dos millones de euros estafados a una inmobiliaria de lujo en Marbella que cayó en fraude informático

Ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella (Málaga) en el marco de una operación en la que han recuperado dos millones de euros que una compañía inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol había transferido bajo engaño. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciberagentes de la Policía Nacional en Marbella (Málaga) han recuperado dos millones de euros que una compañía inmobiliaria de lujo en la Costa del Sol había transferido, bajo engaño, a cuentas bancarias de un entramado de estafadores informáticos.

Tras la premura con la que han actuado los investigadores, y la cooperación policial y judicial internacional, se ha logrado embargar cuatro cuentas bancarias en Países Bajos a las que había ido a parar el dinero, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El grado de elaboración del fraude evidencia un elevado nivel de profesionalización de una organización criminal que combina métodos avanzados de ingeniería social y procedimientos de smishing --envío de SMS fraudulentos que aparentan proceder del banco-- y vishing --llamada telefónica que suplantan a gestores financieros--, al fin de generar un clima de confianza en el que los destinatarios se hacen muy vulnerables.

Días atrás se interponía una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional en Marbella, en relación con una estafa informática millonaria que afectaba a una compañía dedicada a la venta de inmuebles de lujo.

Todo comenzó con un SMS al teléfono de un representante de la empresa suplantando la identidad de su entidad bancaria. El mensaje informaba de "un proceso de cambio de correo electrónico" e instaba a contactar con un número de teléfono en caso de no reconocer la operación.

Al contactar con ese número de teléfono, un falso gestor bancario alertaba a la víctima de supuestos cargos fraudulentos en la cuenta de la compañía. Así, bajo la apariencia de tramitar la anulación de operaciones irregulares y el reembolso del dinero, los ciberdelincuentes solicitaron códigos de verificación enviados por SMS, que fueron facilitados por la parte perjudicada creyendo que completaba un proceso de seguridad legítimo.

CONTROL DE LA BANCA ELECTRÓNICA

Con este modus operandi, miembros de la trama habían obtenido el control operativo de la banca electrónica de la inmobiliaria para, a continuación, realizar transferencias por dos millones de euros a cuentas en Países Bajos.

La rapidez de la actuación policial exigió la activación urgente de los mecanismos de cooperación policial y judicial internacional, que permitieron asegurar el dinero y evitar su dispersión a terceras cuentas. La celeridad con la que procedieron los investigadores resultó crucial.

En la operación han participado ciberagentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella, con la colaboración de sus homólogos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Interpol, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Fiscalía de Cooperación Internacional en Málaga y Madrid, Magistrados de Enlace, así como la dirección de prevención del fraude de la entidad bancaria afectada y el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia, que acordó con carácter urgente la expedición de los certificados de embargo necesarios para el aseguramiento del dinero.

Por otro lado, la Policía Nacional como recomendaciones de cara a la prevención, recuerda a la ciudadanía la conveniencia de no facilitar datos personales ni bancarios a través de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico, verificar siempre las comunicaciones contactando directamente con la entidad por canales oficiales, desconfiar de mensajes alarmistas que soliciten actuaciones urgentes y poner inmediatamente los hechos en conocimiento de la Policía Nacional ante cualquier sospecha de fraude.