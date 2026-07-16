Renfe destina más de 1.119.000 euros a actuaciones en cinco estaciones de Cercanías del Núcleo de Málaga

Estación Victoria Kent - RENFE

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe va a destinar 1.119.927 euros a actuaciones de mejora en cinco estaciones de Cercanías de la C-1 del Núcleo de Málaga: Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto. Todos los trabajos cuentan con una línea de actuación común orientada a ofrecer estaciones más cómodas, accesibles, seguras y funcionales, con mejoras visibles para las personas que utilizan a diario el servicio de Cercanías.

Estas obras de mejora beneficiarán a más de 28.500 viajeros diarios y por las que circulan a diario 104 servicios de Cercanías --98 los sábados y domingos--, según han informado en un comunicado.

Las obras de Plaza Mayor se iniciaron el pasado 6 de julio y este jueves comienzasn las de Victoria Kent. Por su parte, este viernes darán comienzo las obras en Málaga Centro Alameda. Las próximas actuaciones comenzarán de manera progresiva a lo largo de este mes de julio en Torreblanca y Montemar Alto.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD EN VICTORIA KENT

La actuación prevista en Victoria Kent, que cuenta con un presupuesto de 271.342,20 euros, se centrará en la mejora de la accesibilidad, la iluminación y la renovación de elementos de seguridad, tanto en el vestíbulo como en el andén, para facilitar los desplazamientos dentro de la estación, mejorar la seguridad en los recorridos y hacer más cómoda la espera y el tránsito por las instalaciones, garantizando en todo momento la operatividad de la estación.

En el vestíbulo se sustituirán las luminarias averiadas, se reemplazarán los vidrios fracturados y se instalarán encaminamientos podotáctiles vinílicos en accesos, zonas de tornos y recorridos hacia la escalera y el ascensor.

Entre otras actuaciones, se renovará la barandilla fija con un modelo dotado de doble pasamanos y se colocarán bandas antideslizantes en todos los peldaños.

MEJORA DE VESTÍBULOS SUBTERRÁNEOS EN MÁLAGA CENTRO ALAMEDA

En Málaga-Centro Alameda, Renfe actuará sobre accesos, vestíbulos subterráneos y andenes para mejorar la experiencia de los viajeros, con intervenciones orientadas a reforzar la accesibilidad, la seguridad, la iluminación y la conservación general de la estación.

Los trabajos incluyen la renovación de acabados, la sustitución de luminarias por tecnología LED, mejoras en la señalización, actuaciones frente a humedades e impermeabilizaciones puntuales, así como la instalación de elementos antideslizantes en escaleras.

Estas mejoras permitirán disponer de espacios más cómodos, seguros, accesibles y eficientes, manteniendo en todo momento la operatividad de la estación durante la ejecución de las obras. La actuación cuenta con un presupuesto adjudicado de 120.840,52 euros.

La inversión total prevista asciende a 3,2 millones de euros para actuaciones rápidas de alto impacto y corto plazo a ejecutar en 13 estaciones de los núcleos de Cercanías de Málaga, Cádiz y Sevilla. Está previsto que la duración global del plan sea de 18 meses.

El Plan 'A Punto' en Andalucía contempla obras en las siguientes estaciones -- aunque está sujeto a modificaciones--. Cercanías Málaga: Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga-Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto. Cercanías Cádiz: San Fernando-Bahía Sur, Puerto de Santa María, San Fernando Centro, Las Aletas. Cercanías Sevilla: Dos Hermanas, San Bernardo, Utrera, Virgen del Rocío

Este Plan, según explican desde Renfe, identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio por parte de las personas usuarias. El resultado de estas actuaciones es un aumento de los estándares de calidad, y una mejora de la accesibilidad y confort de las estaciones.

En Málaga, es parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027 con una inversión global de 24,8 millones de euros. Renfe ha diseñado una identidad visual específica, con el fin de que el usuario identifique los proyectos de obra de mejora en las instalaciones de Renfe y sepa que en esa zona se están poniendo las instalaciones "a punto".