Renfe inicia la modernización de las escaleras mecánicas de la estación Aeropuerto de la C1 núcleo de Málaga. - RENFE

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado esta semana la modernización de las escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto de la Línea C-1 del núcleo de Málaga, con el objetivo de mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente.

Así lo han informado desde Renfe a través de una nota, en la que han manifestado que estas obras no afectarán a la prestación del servicio habitual de Cercanías.

Los trabajos se llevarán a cabo en dos fases, comenzando con las dos escaleras mecánicas del andén de vía 1, para una vez puestas en servicio, iniciar la segunda fase de modernización de las escaleras del andén 2.

Esta actuación de modernización de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto, que cuenta con una inversión de 770.932,80 euros sin IVA y un plazo de ejecución de tres meses, estará al cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.

Por otro lado, Renfe iniciará a partir del 1 de diciembre las obras de renovación de la iluminación de la estación de Aeropuerto por un nuevo sistema Led que favorecerá la eficiencia energética y mejorará la seguridad de las instalaciones.

Estos trabajos, que han sido adjudicados a la UTE Coymal S.L. Requena y Vías, S.L.U. por un importe de 716.124,23 euros, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

Este proyecto contempla la renovación completa del sistema de iluminación de la estación, tanto a nivel de vestíbulo como andenes. Además, se llevará a cabo la mejora de la imagen del edificio de viajeros mediante la reposición de vidrios rotos, tanto en la fachada como en el techo del vestíbulo; y la mejora de la instalación eléctrica, en cumplimiento de la normativa vigente.

Con esta actuación, han destacado, "Renfe refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio.