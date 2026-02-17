Renfe recupera el servicio Málaga-Madrid desde este miércoles, con conexión con Antequera en autobús

Archivo - Viajeros cogen el Ave en la Estación María Zambrano de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que el servicio entre Madrid y Málaga se recupera este próximo miércoles, 18 de febrero; aunque la conexión con la estación de Santa Ana de la localidad malagueña de Antequera será en autobús.

Así lo han informado a través de sus redes sociales, en las que han precisado que debido a los daños en la infraestructura ferroviaria tras el temporal, el trayecto entre Antequera y Málaga se realizará en autobús.

Según han indicado, los billetes se encuentran disponibles a través de los canales de venta habituales y han precisado que no está permitido viajar con bicicletas o mascotas ni disponible el servicio para menores no acompañados.

Desde Renfe han venido informando en días pasados de las distintas afectaciones en las conexiones ferroviarias andaluzas de alta velocidad, primero por el accidente de Adamuz (Córdoba), y después debido a las condiciones meteorológicas adversas que han provocado problemas en las infraestructuras.