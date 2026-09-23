Renovado el acuerdo de colaboración entre Vithas y Generali Maratón Málaga, que amplía su dispositivo sanitario

Firma del acuerdo entre Vithas y Generali Maratón Málaga. - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vithas, a través de su Hospital Vithas Málaga, y la organización del Generali Maratón Málaga, han renovado por tres años su acuerdo de colaboración, por el que el grupo hospitalario continuará siendo el Servicio Médico Oficial de una de las principales pruebas del calendario 'runner' nacional e internacional, que este año volverá a congregar a más de 22.000 corredores por las calles de la capital costasoleña.

Según ha concretado la institución sanitaria en una nota, el nuevo acuerdo contempla la cobertura sanitaria de las ediciones de 2026, 2027 y 2028, tanto del maratón como de la media maratón, y supone además un "importante refuerzo de los medios humanos y materiales destinados a garantizar la atención a los corredores durante ambas competiciones".

De esta forma, la renovación consolida una colaboración iniciada en 2025, cuando Vithas se incorporó como Servicio Médico Oficial de la carrera. Para las tres próximas ediciones, el grupo hospitalario "da un paso más y amplía de manera significativa su presencia asistencial en el evento". Así, el dispositivo sanitario contará con dos hospitales de campaña, situados en las respectivas líneas de meta del maratón y la media maratón, desde donde se podrá atender a los participantes que precisen asistencia médica al finalizar ambas pruebas.

A estos recursos se sumará una flota de unidades de Soporte Vital Avanzado, preparadas para intervenir ante aquellas situaciones que requieran una respuesta sanitaria inmediata y una mayor capacidad asistencial. El dispositivo estará integrado por más de 40 profesionales médicos y sanitarios, que se distribuirán entre los hospitales de campaña y diferentes puntos kilométricos del recorrido "para garantizar una cobertura asistencial durante el desarrollo de ambas carreras".

La ampliación del dispositivo responde a la necesidad de adaptar la cobertura sanitaria a las características de dos pruebas de gran participación y con recorridos de larga distancia. La presencia de profesionales y unidades asistenciales en distintos puntos "permitirá acercar la respuesta sanitaria a los corredores y reducir los tiempos de actuación ante cualquier incidencia".

Además de la asistencia desplegada sobre el terreno, el Hospital Vithas Málaga mantendrá su papel como centro hospitalario de referencia para aquellas urgencias o lesiones que, por su naturaleza, requieran una atención hospitalaria.

El acuerdo incorpora también una vertiente formativa dirigida a los voluntarios que hacen posible el desarrollo de la prueba. Al igual que ocurrió en 2025, diversos profesionales de Vithas impartirán durante los días previos al evento diversas formaciones gratuitas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, con el objetivo de proporcionar a los más de mil voluntarios "conocimientos básicos para actuar ante una emergencia, mientras llegan los especialistas médicos y sanitarios".

"Renovar este acuerdo durante tres años más supone consolidar una colaboración en la que la asistencia sanitaria ocupa un lugar central. Pero, sobre todo, queremos que esta nueva etapa represente una mejora real en la cobertura que ofrecemos a los corredores", ha señalado el director gerente del Hospital Vithas Málaga, Fernando Tormo. "Hemos incrementado los medios, tanto humanos como materiales, porque detrás de cada corredor hay una persona y nuestra responsabilidad es estar preparados para atenderla cuando lo necesite", ha agregado Tormo.

Por su parte, el director del Área de Eventos Deportivos de Atresmedia-Last Lap, Pablo Gálvez, ha destacado que "la seguridad de los corredores es uno de los aspectos fundamentales en la organización de una carrera de estas características". "Contar con Vithas como Servicio Médico Oficial durante los próximos tres años nos permite seguir reforzando este ámbito y disponer de un dispositivo sanitario dimensionado para las necesidades del maratón y la media maratón", ha añadido Gálvez.

En contexto, Vithas colabora en distintas disciplinas deportivas "para promover hábitos saludables entre la población y fomentar la práctica del deporte de una manera sana y responsable". Vithas colabora con el Media Maratón y el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich; es patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y de la Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. En fútbol, es el servicio médico oficial de clubes como el Atlético de Madrid y el Granada CF. Patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis y al Vithas Urbania Sailing Team de vela, entre otras disciplinas.