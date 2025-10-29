Rescatan de madrugada a una octogenaria perdida en una zona inestable por las lluvias en el distrito Este de Málaga

Intervención de Policía Nacional, Policía Local y Real Cuerpo de Bomberos de Málaga en la madrugada de este miércoles para rescatar a una mujer octogenario en el distrito Este de Málaga, que fue hallada con hipotermia tras desaparecer este pasado martes. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer octogenaria que se había perdido ha sido rescatada en la madrugada de este miércoles en una zona inestable debido a las últimas lluvias en el distrito Este de la capital malagueña. Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Policía Local y el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, han participado en el rescate.

Según detalla el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado, el rescate de la mujer ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles, en una zona de Málaga Este cuya orografía dificultaba el acceso de los cuerpos de emergencia hasta la mujer debido a una gran inclinación e inestabilidad, esta última causada por las lluvias.

La desaparición de la octogenaria había sido denunciada por su familia el día anterior. Sus hijos habrían localizado previamente una zapatilla de la desaparecida en una de las batidas de búsqueda, al inicio de un terraplén, lo que motivó el posterior aviso a los servicios de emergencias para el rescate.

Era plena madrugada cuando los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga fueron comisionados por la Sala Operativa del 091 para que se personasen en el parque infantil Sendero de la Pelusa.

Los hijos de la mujer desaparecida fueron quienes dieron el aviso; habían denunciado su desaparición el día anterior, sobre las dos de la tarde, al no regresar a su vivienda tras salir a la calle para dar un paseo.

Durante todo el día, familiares y vecinos habían realizado batidas de búsqueda por las zonas que solía frecuentar, hasta que uno de sus hijos, pasada la media noche, halló una zapatilla de su madre, de 84 años de edad, al inicio de un terraplén, dando aviso a los servicios de emergencias en la zona.

De este modo, agentes de la Policía Nacional, junto con Policía Local, se desplazaron al lugar de los hechos. Sus familiares informaron del lugar exacto donde se encontraba la desaparecida, pudiendo corroborar que la misma respondía a estímulos externos, llegando incluso a conversar con los agentes.

Ante la falta de iluminación, así como las peculiaridades del terreno, fue necesaria la intervención del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga para la ejecución del salvamento. Para acceder a la zona, componentes de un indicativo de la Policía Nacional lograron cortar la cadena de cierre del parque infantil, debido a la extrema urgencia de la situación, lugar por el cual pudo acceder el vehículo de bomberos y la ambulancia que trasladó a la víctima, la cual presentaba hipotermia, si bien gracias a la coordinación y la rápida actuación de todos los presentes, no se ha temido por su vida.