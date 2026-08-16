Restablecida la bandera verde en las playas malagueñas de San Julián, La Misericordia y Sacaba, salvo en San Andrés

Archivo - Vista de la bandera de verde en las playas de El Saler, a 19 de julio de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha restablecido la bandera verde en las playas del Campo de Golf - San Julián, La Misericordia, Sacaba, mientras que San Andrés continúa con bandera roja. Como consecuencia de la tormenta registrada la madrugada del sábado 15 de agosto, se produjeron alivios en distintos puntos de la ciudad, con vertidos al mar.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que se trata de vertidos breves y de poco volumen, como se indica desde Emasa. Además, ha indicado que dichas playas no han estado cerradas, si bien, como medida preventiva, el baño no era aconsejable en estos puntos del litoral.

Desde este pasado sábado, el Área de Playas continúa con las labores de limpieza y la playa de San Andrés volverá a tener bandera verde una vez que finalicen los trabajos, según han apuntado desde la administración local.