Restablecido el tráfico en la A-92M en Villanueva del Trabuco (Málaga) sentido Granada tras el accidente de un camión

Reestablecido parcialmente el tráfico en la A-92M donde ya hay un carril abierto sentido Granada tras el accidente esta madrugada de un camión en la zona. - DGT

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la A-92M a la altura del municipio malagueño de Villanueva del Trabuco ha quedado restablecida tras las primeras maniobras de retirada de un camión accidentado que había obligado al corte total de la vía sentido Granada.

En este sentido ha informado el servicio de Emergencias 112, que ha precisado que uno de los dos carriles en sentido Granada ya está abierto al tráfico.

Cabe recordar que un camión se ha accidentado en la madrugada de este jueves en la carretera A-92M en Villanueva del Trabuco en sentido Granada a la altura del kilómetro 24,8 en el entorno del centro penitenciario de Archidona.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del servicio de Emergencias 112 precisaron que el accidente tuvo lugar pasadas las 2.00 horas en el kilómetro 12 de la mencionada vía. También explicaron que al lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y que no fue necesaria la intervención de sanitarios al no haber heridos.

La DGT también explicó que desde las 6.30 horas una grúa se encontraba en el lugar para completar la tarea de la retirada del camión, que ahora se ha realizado parcialmente, gracias a lo cual la vía ya mantiene un carril abierto sentido Granada.