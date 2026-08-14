Rincón de la Victoria (Málaga) denuncia la sustracción de cuatro armas reglamentarias de la Jefatura de la Policía Local

Jefatura de Policía Local de Rincón de la Victoria - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha denunciado ante la Guardia Civil la sustracción de cuatro armas reglamentarias de la Jefatura de la Policía Local de Torre de Benagalbón.

La denuncia se ha interpuesto en el Puesto Principal de la Guardia Civil en Rincón de la Victoria por parte del Jefe de la Policía Local del municipio. Una vez registrada la misma, se ha iniciado la correspondiente investigación por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, ha indicado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en un comunicado.

Así, según consta en la denuncia, las armas sustraídas son cuatro pistolas reglamentarias que no se encontraban asignadas a ningún agente en activo, al haber sido previamente entregadas por cuatro funcionarios con motivo de su jubilación en los últimos años. Dichas armas permanecían depositadas en el lugar de custodia habilitado al efecto dentro de las dependencias policiales.

La denuncia se ha interpuesto tras la revista anual que la Policía Local de Rincón de la Victoria realiza del arsenal reglamentario junto con la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil en Vélez-Málaga y detectar que las cuatro armas cortas no se encontraban en el lugar de depósito reglamentario.

Desde ese mismo instante se activó el protocolo correspondiente, procediéndose a la presentación inmediata de la denuncia y a la puesta en conocimiento de la Guardia Civil, que dirige las diligencias y la propia investigación.

Tanto el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria como la Policía Local están colaborando de forma plena y permanente con la Policía Judicial en este proceso, facilitando toda la información y documentación requerida para contribuir al rápido esclarecimiento de los hechos.

La investigación por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil sigue su curso, mientras que el propio Ayuntamiento ha iniciado también el correspondiente expediente de información reservada de carácter interno para recabar, como el propio nombre indica, información a modo de diligencias previas, para aclarar qué ha fallado en el protocolo de custodia de las armas. Por último, han señalado que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el proceso judicial que se inicie.