Rincón de la Victoria (Málaga) entregará el galardón del Día Internacional del Turismo a la empresa local 'Turisgar'

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, junto al edil de Turismo, Antonio José Martín, y el edil de Juventud, Nacho Cuadra, en la presentación de la programación del Día del Turismo. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha anunciado que entregará el próximo domingo 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, el galardón con el que cada año reconoce a personas, empresas o colectivos que contribuyen al desarrollo y la promoción turística del municipio. En esta quinta edición, el reconocimiento recaerá en Turisgar, empresa de transporte de viajeros nacida en Rincón de la Victoria que acumula 57 años de trayectoria.

El acto de entrega tendrá lugar a las 21,00 horas en la Plaza de la Iglesia de Benagalbón y contará con la actuación del artista Manuel Lombo, patrocinada por Turismo Costa del Sol.

El alcalde, Francisco Salado, ha destacado que la elección de Turisgar responde a "la voluntad de reconocer también a quienes hacen posible la actividad turística desde ámbitos que no siempre son visibles para el visitante".

"El Día Internacional del Turismo supone una oportunidad para poner en valor no solo los grandes recursos turísticos de Rincón de la Victoria, sino también a las empresas y profesionales que durante todo el año hacen posible que visitantes y vecinos disfruten del municipio", ha indicado Salado.

Turisgar ha desarrollado durante más de cinco décadas una actividad vinculada al transporte de viajeros, contribuyendo al turismo local y provincial mediante excursiones, traslados de cruceristas y viajes, al tiempo que ha mantenido su vocación de origen ligada al transporte de escolares.

Los anteriores reconocimientos han recaído en el empresario Leonardo Fernández, gerente de Hotel Rincónsol; Añoreta Resort, cuyo galardón fue recogido por su consejero delegado, Ángel Acha; los responsables del restaurante La Caliza, Óscar Delgado y Conchi García; y la escuela de buceo sostenible Eco&Dive, representada por Pedro David Avilés Jiménez y Gemma Infantes.

Además del reconocimiento a Turisgar, el Consistorio ha preparado una programación de actividades que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre y que combinará patrimonio, turismo, gastronomía, deporte, motor, música y ocio familiar.

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha destacado que "todas las propuestas buscan generar una programación transversal, combinando patrimonio, turismo, gastronomía, deporte, motor y ocio familiar en distintos puntos del municipio". "Queremos que el Día Internacional del Turismo sea también una oportunidad para que vecinos y visitantes conozcan y disfruten de todo lo que ofrece Rincón de la Victoria", ha añadido.

El domingo 27, la Cueva del Tesoro y Villa Antíopa tendrán entrada gratuita durante toda la jornada, sin necesidad de reserva. Además, ambos espacios ofrecerán cuatro visitas guiadas gratuitas, a las 11,00, 12,30, 17,00 y 18,30 horas, para las que sí será necesario reservar plaza.

También se abrirá de manera especial la Cueva de la Victoria, con dos turnos, a las 10,00 y 12,30 horas, con diez plazas por turno y reserva previa a través de la pagina web de turismo de Rincón de la Victoria. Esta visita permitirá conocer un espacio de arte rupestre con una antigüedad de alrededor de 40.000 años.

"Rincón de la Victoria tiene la única cueva de origen marino visitable de Europa, una de las tres que se conocen en el mundo; una de las villas romanas mejor conservadas de Andalucía y dos kilómetros de galerías donde hubo gente hace cuarenta mil años", ha destacado Martín.

La programación continuará el sábado 26, de 11,00 a 21,00 horas, con el Campeonato de Skateboard en el Skatepark Ignacio Echeverría, cuyas inscripciones se realizarán el mismo día, de 10,30 a 12,00 horas.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha puesto en valor la incorporación de esta actividad a la programación: "Queremos que los jóvenes también sean protagonistas de este fin de semana y que encuentren en su propio municipio propuestas deportivas y de ocio. El Campeonato de Skateboard es una muestra de cómo podemos unir juventud, deporte y dinamización de los espacios públicos".

Durante el sábado y el domingo, el Rally Gibralfaro volverá a tener protagonismo. Asimismo, desde la tarde del viernes 25 hasta el domingo 27, la Plaza Al Andalus acogerá el Oktoberfest, con cervezas artesanales, puestos de comida internacional y actuaciones musicales para toda la familia.

La gastronomía tendrá también un papel destacado el domingo 27 con la celebración de 'Locas por Rincón' en la Plaza de Pepe El Boticario a las 12,00 horas, una iniciativa desarrollada junto a Sabor a Málaga. La actividad contará con 2.000 tortas locas en formato mini elaboradas por 'Tejeros', además de una torta loca de gran formato para fotografía y degustación. La recaudación será destinada íntegramente a Cáritas.

Salado ha subrayado que "un destino no se visita únicamente con los ojos, sino también con el paladar", y ha relacionado esta iniciativa con la apuesta municipal por la gastronomía como parte del patrimonio local.

"Venimos de celebrar la Fiesta del Boquerón Victoriano y ahora ponemos en valor otro producto profundamente ligado a nuestra identidad, como es la torta loca. Son elementos que forman parte de nuestra cultura y que también ayudan a contar qué es Rincón de la Victoria", ha añadido el alcalde.

El Consistorio de Rincón de la Victoria ha asegurado que informará de todos los horarios, reservas y actividades a través de su página web y redes sociales.