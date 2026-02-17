Riogordo (Málaga) rinde homenaje al aceite de oliva virgen extra con su Fiesta de la Molienda

La diputada provincial Sagrario Molina interviene junto al alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y el presidente de la asociación nacional Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite, Francisco Lorenzo, durante la presentación de la fiesta. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El municipio malagueño de Riogordo celebra este fin de semana la XV Fiesta de la Molienda, una cita, que combina tradición, cultura y gastronomía, que rinde homenaje al aceite de oliva virgen extra (AOVE) que se cultiva en la comarca de la Axarquía.

Así lo ha anunciado la diputada provincial Sagrario Molina junto al alcalde de Riogordo, Antonio Alés; y el presidente de la asociación nacional Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite, Francisco Lorenzo, durante la presentación del evento que se celebra del 20 al 22 de febrero y que contará con un variado programa de actividades para todos los públicos, exposiciones, conferencias y demostraciones de cocina en directo, además de visitas guiadas a los olivares y al molino del siglo XVI, donde se mostrará el proceso artesanal de molienda de aceitunas.

Molina ha incidido en "la importancia de apoyar esta celebración para reconocer las tareas del campo, preservando además nuestras raíces y tradiciones", ya que ayudan a mantener las señas de identidad de la provincia, permitiendo que se perpetúe el legado histórico, cultural y popular.

Por ello, la diputada ha resaltado que desde la institución provincial se fomentan y se promocionan estas fiestas, que también constituyen un importante foco de atracción turística para los pequeños municipios de interior.

PROGRAMACIÓN

Las actividades se inician el viernes 20 de febrero, a las 9.30 horas, en el Museo Etnográfico (calle Iglesia) con una visita guiada y taller de iniciación a la cata de aceite de oliva virgen extra dirigido a escolares, plantación de olivos en el entorno urbano y la inauguración del mural conmemorativo de la Molienda de Riogordo en la calle Pablo Picasso. A partir de las 19.30 horas se realizará el 'showcooking' dedicado a los AOVE y quesos en la cocina andalusí impartido por Daniel García Peinado, director gastronómico de AoveSpain y chef ejecutivo del Gourmet de la Selección Española, y María José Sánchez, técnico de Agammasur SCA.

La jornada del sábado comenzará a las 10.00 horas con una visita guiada para presenciar en directo la elaboración del oro líquido verdial en la cooperativa Agro-Olivarera de Riogordo, donde se ofrecerá a los visitantes un desayuno molinero. Además, el municipio acogerá también en la mañana del sábado el VII Cross 'La Molienda de Riogordo', una prueba incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Málaga.

Otra de las actividades que se celebrarán en el Museo Etnográfico es la visita al funcionamiento del antiguo molino aceitero que data del siglo XVI, donde los asistentes podrán ver el proceso de recepción de aceitunas, la elaboración artesanal de aceite de oliva virgen verdial en molino de sangre, prensa de palanca y decantación al natural del aceite.

Igualmente, a partir de las 12.00 horas, el Museo Etnográfico acogerá la conferencia 'Ocal, pan, luz y sombras de nuestros antepasados' a cargo de María Hernández y Jesús Ángel Blanco, creadores del proyecto Soleae.

Habrá también actividades gastronómicas como un taller de iniciación a la cata de AOVE, degustación de repostería local; el VIII Recital de Poesías 'La Molienda de Riogordo', y la presentación del libro 'Las calles de Riogordo. Cinco siglos de historia', obra del investigador Enrique Godínez Luque. Asimismo, el Museo Etnográfico también mostrará la elaboración y prensado del cargo de capachos, amenizado por Cantes del Olivar a caro de la Asociación de Mujeres 'El Borbollón'.

A lo largo de la jornada del domingo se celebrará un nuevo taller sobre la iniciación a la cata de aceite de oliva virgen a cargo de Alfredo Rivero, director del Laboratorio Labsur de Riogordo, y la conferencia 'El reto climático, sostenibilidad, ecología y gestión eficiente del olivar', impartida por Rafael Alonso, director gerente de la almazara Oro del Desierto de Tabernas (Almería).

También habrá talleres de artesanía vinculados a la cultura del olivo, la entrega de premios 'Olivo de Fúxcar Local, Nacional y Honorífico' y un concurso de lanzamiento de huesos de aceituna aloreña. Las actuaciones a cargo del Grupo de Maragatas Comares y Pedanías y las pandas de verdiales San Isidro de Periana y Colmenar, amenizarán las actividades del día 22.

Tal y como ha explicado el regidor de Riogordo, en esta edición el ayuntamiento ofrecerá degustaciones de dos platos típicos de la gastronomía riogordeña, ambos elaborados por Francisco Perdiguero Rivero. El sábado 21 será un potaje de garbanzos con tagarninas y el domingo 22, paella con caracoles. Además, en la calle Iglesia se instalará un mercadillo gastronómico, donde los visitantes podrán adquirir una selección de productos locales con el aceite de oliva virgen extra como protagonista.

Desde 2018, la festividad se complementa con la Molienda en inglés para que los habitantes angloparlantes de la provincia se impliquen en las actividades del municipio y conozcan la cultura del aceite. La Molienda en inglés se celebró el pasado 7 de febrero con gran éxito de público, y a lo largo del mes de febrero han tenido lugar otros actos previos a la festividad como las exposiciones 'Olivos monumentales de la provincia de Málaga', 'Colección del arte publicitario del aceite de oliva español', 'Paseando por la historia de la cultura oleica' o 'Sueños de un olivo', en el Museo Etnográfico de Riogordo.