Rodríguez dice que "contratos de junio son despidos de octubre" y critica dependencia a sectores "de bajo valor añadido"

Publicado 05/11/2018 13:52:10 CET

Insiste en medidas de diversificación para "acabar con la precariedad laboral"

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, se ha referido este lunes a los datos del paro y ha lamentado que "los contratos de junio son los despidos de octubre", criticando la "enorme dependencia a sectores productivos con bajo valor añadido". Así, ha lamentado que "cuando llegan los despidos en el sector de hostelería y servicios no hay otro sector que lo supla".

En Málaga, donde ha asistido a la presentación de la candidatura a las elecciones autonómicas de la formación, ha añadido que "hemos sufrido, y lo vemos en los datos, una desindustrialización creciente que no hemos recuperado tras la crisis". Me temo que no nos vamos recuperar. Vamos definitivamente a especializarnos en turismo de bajo coste que genera contratos precarios", ha lamentado.

Por ello, la también secretaria general de Podemos en Andalucía ha continuado señalando que "es importante más que nunca cambiar las políticas públicas para apostar por sectores estratégicos que generen valor añadido, por economía social, por diversificación no sólo de los sectores productivos, sino del propio turismo y la hostelería, para apostar por un turismo de mayor calidad, que no compita sólo por bajos salarios y por destrucción de nuestro medio natural".

"Es un mal endémico de toda Andalucía que en Málaga se manifiesta de una forma muy contundente", ha insistido Rodríguez, lamentando que casi 11.000 andaluces hayan engrosado las listas del paro durante el mes de octubre, una circunstancia que "pone de manifiesto nuevamente la debilidad del mercado laboral andaluz condicionado a la estacionalidad y la temporalidad de los contratos".

A su juicio, se trata de una situación "crónica" que requiere de medidas "urgentes y estructurales", aludiendo a "la mala gestión" de las políticas activas de empleo por parte del Gobierno andaluz como uno de los factores que impiden el cambio de modelo productivo en la comunidad autónoma.

"Los contratos de junio son los despidos de octubre", ha insistido, destacando que el Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, "ha fomentado que la economía andaluza sufra un proceso de desindustrialización y se sustente únicamente en sectores de bajo valor añadido".

Para Rodríguez, "nos hemos especializado en turismo 'low cost' que genera empleo precario y este es el resultado, tenemos que apostar por sectores estratégicos, diversificación y economía social para acabar con este mal endémico".

CRITICA LA "INCAPACIDAD"

Asimismo, la secretaria general de Podemos en Andalucía ha señalado la "incapacidad" del Gobierno andaluz para impulsar medidas que hagan frente a la estacionalidad y la precariedad que condenan a los andaluces al "inframundo laboral".

Para acabar con la estadística de temporalidad, ha dicho, es "prioritario" fomentar un modelo de desarrollo autóctono basado en la transición energética y en el aprovechamiento de los recursos renovables con demostrada capacidad para empleos de alto valor añadido, estables y de calidad.

Asimismo, ha criticado "el abandono" de las políticas activas de empleo por parte de Díaz "como resultado del escándalo de corrupción en los cursos de formación", pidiendo "una reactivación de estas políticas de forma transparente, de tal forma que se ponga fin a las cadenas de clientelismo que alimentan al PSOE-A en lugar de favorecer la empleabilidad de la gente que lo necesita".

Por último, la candidata de Adelante Andalucía ha reclamado "la eliminación de trabas administrativas y la creación de nuevas medidas de apoyo para autónomos, pymes y entidades de economía social, por tratarse del colectivo que vertebra el dinamismo económico en Andalucía y que mayor cantidad de puestos de trabajo estable genera".

"Necesitamos medidas innovadoras que acaben con la estacionalidad, y eso no lo hará Susana Díaz, que hoy está en Londres profundizando en la precariedad del mercado turístico 'low cost' en lugar de poner sobre la mesa soluciones a los salarios míseros que pagan las multinacionales en este sector", ha concluido.