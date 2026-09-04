Ruiz Araujo formaliza la precandidatura a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Málaga para "abrir una nueva etapa"

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en Málaga, Mariano Ruiz Araujo, con otros miembros del PSOE de Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha formalizado este viernes su precandidatura para concurrir a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Málaga y lo hace, ha explicado, convencido de que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en Málaga" y de construir "una alternativa capaz de afrontar los grandes retos que tiene por delante la capital".

"Málaga ha cambiado muchísimo y tiene muchas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero una ciudad no puede conformarse con crecer si ese crecimiento no mejora la vida de quienes viven y trabajan en ella", ha señalado Ruiz Araujo, que ha mantenido este viernes un encuentro con compañeros y compañeras.

El precandidato socialista ha expresado su apuesta por una Málaga "que continúe avanzando, pero que vuelva a situar en el centro a la gente que la hace posible", especialmente, ha apuntado, "a quienes hoy encuentran cada vez más dificultades para desarrollar aquí su proyecto de vida".

En este sentido, Ruiz Araujo ha situado entre los principales desafíos de la ciudad el acceso a la vivienda, la movilidad y el cuidado de los barrios. "Tenemos que conseguir que Málaga vuelva a ser una ciudad donde podamos encontrar una vivienda, donde movernos no sea cada día más difícil y donde cuidemos nuestros barrios para que sigan siendo barrios: reconocibles, con vida y con identidad propia", ha afirmado.

Una ciudad, ha añadido, que "sea capaz de avanzar sin perder aquello que la hace malagueña y sin dejar a nadie atrás en ese camino".

La formalización de la precandidatura abre ahora una nueva fase dentro del proceso de primarias socialistas. Ruiz Araujo afronta este camino "con ideas, muchas ganas y también mucho trabajo por delante", ha asegurado, y con el objetivo de "sumar" al partido y, posteriormente, construir una mayoría social capaz de impulsar un nuevo proyecto para la capital.

"Hoy damos el primer paso. Queremos escuchar, sumar y construir juntos la Málaga que viene. Vamos a darle una vuelta a Málaga", ha concluido.