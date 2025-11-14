Sabor a Málaga impulsa concurso de recetas con paleta asada de Icarben para alumnos del Cantera de Fundación El Pimpi

La Diputación de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, impulsa el ‘I Concurso de Paleta Asada. Sabor a Navidad’, un evento organizado por Industrias Cárnicas de Benaoján (Icarben). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca Sabor a Málaga, impulsa el 'I Concurso de Paleta Asada. Sabor a Navidad', un evento organizado por Industrias Cárnicas de Benaoján (Icarben). La actividad se desarrollará el 20 de noviembre en Cantera, el proyecto social de la Fundación El Pimpi con sede en La Noria, consistente en un curso intensivo de cocina y sala dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su inserción inmediata en el sector hostelero de la provincia de Málaga. El concurso contará con la participación de 15 alumnos del curso de sala, que podrán optar a 1.000 euros en premios.

Así lo ha dado a conocer este viernes la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, acompañada del coordinador de los proyectos gastronómicos de la Fundación El Pimpi, Samuel Perea y de José Antonio Ortíz, adjunto de dirección de Icarben.

Ledesma ha explicado que "este proyecto nos hace especial ilusión porque une dos pilares fundamentales para la Diputación: el compromiso social y el impulso a los productores locales". Por un lado, da voz y oportunidades a quienes más lo necesitan, apoyando a proyectos como Cantera, y por otro lado, pone en valor los productos de cercanía, de las familias, de pequeñas y medianas empresas que "demuestran cada día su altísima calidad y capacidad para transformar lo cotidiano en platos sabrosos, saludables y creativos", ha añadido.

"Un total de 15 estudiantes del curso de sala de Cantera, y durante el desarrollo de una de las unidades didácticas de la Escuela, serán los encargados de preparar las diferentes propuestas gastronómicas que nos permitirán conocer nuevas recetas y combinaciones para sorprender a nuestras familias y amigos y confeccionar apetitosas y originales mesas durante estas fiestas navideñas", ha explicado Ledesma.

Las distintas creaciones y composiciones culinarias serán valoradas por un equipo de jueces, integrado por seis personas de reconocido prestigio, entre críticos y periodistas gastronómicos, cocineros profesionales, gastrónomos, foodies y otros representantes del sector agroalimentario, todos ellos grandes amantes de la buena mesa. Los criterios de valoración se ajustarán al sabor y originalidad del plato; presentación y creatividad y adecuación del plato al producto protagonista.

El concurso, que se llevará a cabo ente las 11.00 y las 13.30 horas del 20 de noviembre y está dotado con 1.000 euros en premios: un primer premio consistente en un lote de productos valorado en 300 euros; un segundo premio valorado en 200 euros y un tercer premio por valor de 100 euros.

En cuanto a la dinámica del concurso, cada participante deberá elaborar una receta propia e inédita con la paleta asada de Icarben como ingrediente principal. Será una receta fría y podrán hacer un aperitivo, un plato para almuerzo o cena e incluso un postre. Para dicha elaboración, se dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para su preparación y emplatado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por otra parte, Icarben también dará la oportunidad de participar en el concurso a la ciudadanía. De hecho, pondrá paralelamente en marcha una campaña a través de las redes sociales con objeto de que estudiantes de cocina, 'influencers' y el público general pueda remitir una vídeo-receta con su paleta asada, y con una duración máxima de dos minutos. Todos los vídeos recibidos hasta el 30 de noviembre entrarán automáticamente en el sorteo de un lote de productos Icarben valorado en 300 euros.

Durante la campaña de promoción, el concurso que promueve Icarben contará igualmente con la colaboración de María Jerónimo (@majeruiz) quien mostrará en sus redes las posibilidades culinarias de este producto.