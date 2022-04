El litoral de Málaga pide al Gobierno la declaración de zona catastrófica por el temporal

Exige al Ejecutivo a "dejar de mirar para otro lado y actuar de formar inmediata": "La Costa del Sol se juega mucho", incide Salado

MÁLAGA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado, ha reclamado este martes al Gobierno la declaración de zona catastrófica del litoral malagueño afectado por el fuerte temporal de levante de los últimos días, y ha expresado su "grave preocupación" ante los importantes daños que se han producido y siguen produciéndose en las playas y paseos marítimos de la provincia.

"El Gobierno debe dejar de mirar para otro lado y actuar de forma inmediata. La Costa del Sol se juega mucho en esta Semana Santa y el trabajo y esfuerzo de los ayuntamientos y de los empresarios por tener las playas en estado de revista se puede ir por la borda ante la falta de medidas contundentes y serias para proteger y estabilizar las playas", ha sentenciado Salado, quien ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no cometa "un nuevo agravio con la Costa del Sol, esta vez en materia de Costas".

El también presidente de la Diputación de Málaga ha hablado con alcaldes y alcaldesas de la Costa del Sol, quienes le han trasladado tanto los daños sufridos por sus playas como las posibles actuaciones urgentes y a medio plazo que se podrían acometer y que están dispuestos a cofinanciar e incluso a ejecutar.

Salado ha insistido al Ejecutivo central: "Que haga o deje hacer", al tiempo que ha asegurado que la Diputación de Málaga está dispuesta a impulsar un convenio de colaboración entre las diferentes administraciones para agilizar la redacción de los proyectos, su financiación y ejecución.

"Debemos abandonar esta política del perro del hortelano con las playas de la Costa del Sol, porque son nuestro principal equipamiento y atractivo turístico y de su buen estado depende el sustento de decenas de miles de familias malagueñas", ha subrayado Salado.

"Son muchos los ayuntamientos que han presentado proyectos para estabilizar y proteger sus playas ante temporales como el que estamos sufriendo, y están dispuestos incluso a cofinanciarlas. Y la Diputación está dispuesta a ayudarles", ha reiterado.

A juicio del presidente provincial, el Gobierno de España "no tiene excusa para que no se haga esto, no puede seguir mirando para otro lado cada vez que un temporal se lleva la arena y las playas de la Costa del Sol". En este sentido, ha incidido en que en otros puntos del litoral español, "en otros destinos turísticos, sí se han acometido medidas de protección".

"Esto no puede ser un agravio más a Málaga, sería injustificable", ha abundado Salado, al tiempo que ha instado a Costas a "abordar unas primeras actuaciones urgentes en los próximos días de cara a la Semana Santa". No obstante, ha insistido en que las medidas a medio y largo plazo para estabilizar las playas "deben implantarse sí o sí".

El presidente de Turismo Costa del Sol ha recordado que de la actividad turística viven 117.000 familias y 14.000 empresas en la provincia de Málaga, y ha añadido que las previsiones de vuelos y ocupación hotelera para la próxima Semana Santa son "muy buenas".

"Llevamos dos años muy complicados por la pandemia y las restricciones, no es justo que ahora por la inacción permanente del Gobierno y la Dirección General de Costas pongamos en peligro la recuperación del sector y de la economía malagueña y andaluza", ha finalizado Salado.