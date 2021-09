Salado pide responsabilidad al alcalde de Genalguacil y que "deje de mentir": "Está en las reuniones"

La Diputación creará un fondo de ocho millones de euros para impulsar la recupreación de la zona afectada por el fuego en Sierra Bermeja

MÁLAGA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha pedido responsabilidad al alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, por sus críticas a la Junta de Andalucía respecto a la gestión del incendio que continúa asolando Sierra Bermeja, en varios términos municipales malagueños, y que "deje de mentir", recordando que el regidor está en las reuniones de coordinación que se realizan en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Estepona.

A su juicio, no hay que hacer "una crisis política de este incendio" sino apoyar a todos los cuerpos que están actuando para apagar las llamas y dejar a un lado "el ataque político hacia la Junta de Andalucía que la única decisión política que ha tomado es poner a disposición de los técnicos los medios que han pedido".

Así, ha recordado el fallecimiento de un bombero del Infoca y las heridas causadas a otros dos efectivos: "Todos trabajamos en la misma línea y cuando termine, ojalá que sea pronto, hay que unirse para la recuperación ambiental de la zona".

Precisamente, ya ha dado orden al equipo económico de la institución provincial para la creación de un fondo económico dotado inicialmente con ocho millones de euros para la recuperación ambiental y económica de los pueblos afectados por el incendio forestal de Sierra Bermeja.

Este incendio, activo desde la noche del pasado miércoles 8 de septiembre, es "muy complicado y atípico". Por ello ha pedido "responsabilidad, lealtad institucional y cooperación" porque "lo primero es acabar con el incendio, y para ello hay que dejar trabajar a los más de 600 efectivos que coordina el Infoca, un dispositivo humano al que debemos rendir gratitud, respeto y reconocimiento porque se están jugando la vida".

"La Diputación trabajará de la mano de los ayuntamientos afectados, de la Junta de Andalucía y del resto de administraciones, y bajo el criterio técnico de los técnicos de Medio Ambiente para acometer las tareas de recuperación, regeneración y repoblación de estos montes, de estos parajes extraordinarios", se ha comprometido.

No obstante, Salado ha advertido de que no será algo que pueda empezar pronto: "Será un trabajo de meses, de años, porque antes habrá que limpiar y consolidar el terreno".

En este sentido, el presidente de la Diputación ha incidido en la "responsabilidad y altura de miras" de los alcaldes y partidos políticos: "Entiendo que los alcaldes están muy preocupados y angustiados, pero sembrar dudas sobre la profesionalidad y los criterios técnicos que ha seguido el Infoca no ayuda y es muy injusto".

"Es muy irresponsable convertir esta tragedia en otra polémica política, en otro motivo para la confrontación, cuando tenemos a más de 600 personas luchando contra las llamas y jugándose la vida", ha enfatizado.

"TODAS LAS VIDAS VALEN IGUAL"

A su juicio, ahora "no es momento para oportunismos, para buscar un minuto de gloria con demagogia, populismo y mentiras". "Es mentira insinuar que se protege más a las mansiones de lujo de Marbella que a las de los pueblos de interior. Es algo tan falso como que el fuego ni siquiera ha alcanzado a Marbella. Todas las vidas valen igual. También las de los bomberos y operativos del Infoca, a los que no se puede mandar al matadero que ha sido este incendio terrible, infernal, que no se podía combatir en determinados momentos y ha estado fuera de capacidad de extinción", ha sentenciado.

Salado ha admitido que los políticos en general tienen "una responsabilidad que cumplir: tenemos que estar a la altura y no caer en la tentación de bajar al barro, como han hecho algunos pocos". Sin embargo, ha destacado que "la mayoría de alcaldes y alcaldesas y cargos públicos han dado lo mejor de sí mismos, han mostrado todo su apoyo y ayuda en estos momentos, primando los intereses de los malagueños. Ese es el camino".

El presidente de la Diputación ha trasladado la "enorme gratitud y admiración de todos los malagueños" con todos los profesionales, voluntarios y efectivos que están trabajando en las tareas de extinción del incendio y de desalojo y atención de los vecinos.

"Hemos contraído una deuda de corazón eterna con ellos", ha declarado, trasladando su "emoción y gratitud" ante la "ola de solidaridad" de empresarios, colectivos profesionales, ONG, hoteles y ciudadanos anónimos para ofrecer alojamiento, comida y medios materiales a los cientos de vecinos desalojados.