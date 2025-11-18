Salado reclama al Gobierno que "saque de un cajón tras ocho años" el proyecto de la segunda ronda oriental en Málaga

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido al Gobierno que de forma urgente "saque del cajón y avance" en el estudio y desarrollo de la segunda ronda oriental de Málaga, y ha lamentado que el estudio de la misma planteado hace ocho años por el Ayuntamiento de Málaga no haya recibido "interés alguno" por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Salado, que ha participado este martes en un foro sobre la movilidad en la provincia malagueña, ha calificado como "imprescindible" ese proyecto para acabar con el colapso del tráfico en la zona oriental de la provincia, al recordar que el estudio planteaba que captaría 38.000 vehículos diarios, "lo que aliviaría claramente la A7".

El presidente de la Diputación malagueña y alcalde de Rincón de la Victoria ha critica "la ansiedad y sufrimiento diario" que están sufriendo decenas de miles de malagueños "por la falta absoluta de inversiones del Gobierno en la movilidad de Málaga", y ha recordado que también deben abordarse soluciones a corto plazo, como el tercer carril en la A7 entre Málaga y Rincón de la Victoria, que podría destinarse a Bus-VAO, o la reforma y mejora de siete enlaces de la autovía planteada por la Diputación y los ayuntamientos.

"La Diputación y el resto de administraciones locales y la Junta estamos invirtiendo en movilidad, incluso hemos ofrecido pagar cosas que debería hacer el Gobierno, pero lo único que está haciendo el Ministerio es echar balones fuera y ganar tiempo con estudios que van a decir lo que sabe todo el mundo: que la red de carreteras y los cercanías se han quedado pequeños y hay que invertir", ha manifestado.

Salado ha apuntado que los 600 millones de euros que costaría la segunda ronda oriental o vía perimetral "no son nada para lo que el Gobierno invierte en otros territorios como Cataluña y mucho menos aún para el retorno económico que tendría esa obra", pero aún así ha apuntado que la colaboración público-privada "podría ser una opción".

El presidente de la Diputación, que ha vuelto a reclamar la bonificación de la autopista de peaje de la Costa del Sol, también ha alertado sobre el "problema adicional" que supondría "abrir en canal" la A7 para construir con muros pantalla el tren a Marbella, cuando a su juicio el uso de tuneladora sería "más eficaz, rápido y menos perjudicial para el bienestar de los habitantes de la provincia".

Como medida adicional para mejorar la movilidad en el área metropolitana, el presidente de la institución provincial ha destacado la necesidad de ampliar las frecuencias de la línea C2 del Cercanías, hacia el Valle del Guadalhorce, y ha ofrecido la colaboración de la Diputación para crear una estación intercambiadora que diera servicio a varios municipios de la zona.