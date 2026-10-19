Salado señala el “momento dulce” de la tauromaquia y aboga por seguir mejorando sector de la mano de colectivos taurinos

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado "momento dulce" que atraviesa la tauromaquia en la actualidad, al tiempo que ha apuntado la necesidad de seguir trabajando de la mano de los colectivos taurinos para "cuidar y conservar lo que se ha conseguido y mejorar todo lo que se pueda".

Salado ha participado en la cuarta edición de la Gala de la Tauromaquia organizada por la institución provincial, que en esta ocasión se ha celebrado en el Teatro Cervantes porque 2026 es un año especial para el mundo de los toros en la provincia, al conmemorarse el 150 aniversario de la plaza de La Malagueta.

Autoridades, asociaciones, peñas, escuelas taurinas, aficionados y profesionales del mundo del toro se han dado cita en esta ceremonia, en la que se entregan los premios de la temporada taurina en la provincia. Fortes, David de Miranda, Diego Urdiales, Diego Ventura y Antonio Ordóñez, a título póstumo, han sido algunos de los homenajeados.

El presidente ha destacado el "éxito rotundo" de la feria de Málaga, que ha calificado como "histórica", y se ha alegrado de que la juventud se esté volcando con la fiesta de los toros, "llenando la plaza y participando en muchas actividades culturales y sociales".

Del mismo modo, ha incidido en el trabajo que realizan todos los colectivos que han colaborado en esta gala y que trabajan a destajo para promocionar, difundir y disfrutar con el mundo del toro.

En el año del 150 aniversario de la inauguración de La Malagueta, que fue rehabilitada en el año 2019 y actualmente es la plaza de toros de titularidad pública mejor conservada, se han organizado numerosas actividades culturales, como exposiciones, conferencias y conciertos.

En cuanto a los premiados, Salado ha subrayado la labor de Fortes, que este año ha logrado su quinto Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' de la Diputación de Málaga por la faena que bordó el 21 de agosto, y ha recordado la figura del maestro Antonio Ordóñez, "una verdadera leyenda, un referente y una de las grandes figuras de la historia de la tauromaquia, cuyo nombre está íntimamente ligado a Málaga y a Ronda".

Este galardón póstumo lo ha recogido su nieto, Francisco Rivera Ordóñez, representante de una familia en la que confluyen algunas de las grandes dinastías de la historia del toreo, como son las de Ordóñez, Rivera y Dominguín.